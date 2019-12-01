Jóvenes buscan endurecer penas por violencia a través de mecanismos del IEEQ

Querétaro, Qro., 29 de junio de 2026.- En un hecho calificado como inédito para la entidad, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó los lineamientos técnicos y operativos para que un grupo de jóvenes encabece la primera iniciativa ciudadana bajo el nuevo marco legal de participación social, reconoció Grisel Muñiz Rodríguez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro.

Muñiz Rodríguez, explicó que el proyecto busca reformar el artículo 217 ter del Código Penal del Estado para combatir la violencia familiar en relaciones de pareja.

Asimismo informó que, tras la recepción de la propuesta, el instituto firmó un convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE) para habilitar el uso de la aplicación móvil "Apoyo Ciudadano INE", herramienta con la que se captarán y validarán digitalmente las firmas requeridas.

No obstante, para que la propuesta pueda ser turnada y discutida en la Legislatura del Estado, los jóvenes promovientes deberán reunir el 0.2 por ciento de la lista nominal de la entidad, lo que equivale exactamente a 3 mil 862 respaldos ciudadanos.

"El periodo de captación será del 6 de julio al 3 de septiembre por lo que hacemos un llamado a la población para que reciba a los jóvenes auxiliares debidamente autorizados para usar la aplicación móvil oficial”.

Aclaró que el papel del IEEQ se limitará estrictamente a validar el respaldo ciudadano y capacitar técnicamente a los promovientes, sin intervenir en el contenido de la reforma.

Precisó que el Instituto no califica el fondo de la propuesta, sino que garantiza el procedimiento para la obtención del respaldo ciudadano.

Además recordó que el proceso posterior a la recolección de firmas constará de las siguientes etapas: revisión de registros y envío de resultados preliminares a los solicitantes; periodo para que los jóvenes aclaren posibles inconsistencias detectadas por la aplicación o el INE; el Consejo General del IEEQ determinará la procedencia o improcedencia del respaldo. De cumplir con la meta, el expediente se enviará de inmediato al Congreso local.

Es por eso que celebró que sean las juventudes quienes inauguren este mecanismo legal tras las recientes modificaciones a la ley, las cuales eliminaron la barrera de tener que presentar las firmas desde el primer momento de la solicitud.

"Me emociona mucho ver a las juventudes que buscan incidir en su entorno y que también le mandan un mensaje a todas las autoridades. Es un claro mensaje de que las juventudes están interesadas y de que las autoridades también están respondiendo".