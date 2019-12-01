Invita USEBEQ a realizar la vinculación parental para estudiantes de ingreso a primeros grados

Querétaro, Querétaro, 20 de noviembre del 2025.- Del 24 de noviembre de 2025 al 16 de enero de 2026, las madres, padres y tutores deberán realizar la Vinculación Parental para los estudiantes en educación básica a través del Portal para Padres de Familia de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ).

Este trámite tiene como objetivo garantizar la preasignación en la misma escuela para los menores que ingresarán a primer grado de primaria o secundaria pública de la USEBEQ, y que ya tengan hermanas o hermanos estudiando en el plantel de su interés. Es importante aclarar que este proceso no sustituye la preinscripción oficial de febrero.

Cabe señalar que en esta etapa, el proceso solo es para aspirantes con hermanas o hermanos que cursan los grados de primero a quinto de primaria o primero y segundo de secundaria; es decir, no es posible realizar la vinculación si se encuentran en el último grado del nivel (sexto de primaria o tercero de secundaria).

Los estudiantes que cumplen con estas características deberán ingresar a portal.usebeq.edu.mx en la opción vinculación parental, leer el cuadro informativo para conocer los detalles y las opciones aplicables a su situación y posteriormente seleccionar la opción “Realizar Vinculación”. En el siguiente cuadro, de acuerdo a la definición que se presenta, deberán seleccionar la vinculación por parentesco que corresponda, consanguínea, afinidad, gemelos o trillizos.

Posteriormente se deberá proporcionar las CLAVES CURP de los hermanos a vincular y los datos de contacto (número móvil, correo electrónico y nombre completo del padre, madre o tutor). Las madres y los padres de familia o tutores, deberán asegurarse que esta información sea veraz y esté actualizada, ya que será utilizada para cualquier comunicación necesaria.

Si los apellidos de ambos estudiantes coinciden, el sistema mostrará el mensaje "Vinculación realizada con éxito". Si los hermanos tienen apellidos diferentes, el sistema los dirigirá a un chat de WhatsApp a través del Qrobot 442 144 3740 con instrucciones detalladas para enviar los documentos legales que comprueben el parentesco; en este caso, podrán dar seguimiento al estatus de su solicitud ingresando a portal.usebeq.edu.mx en la opción "Verificar Vinculación".

Para cualquier duda se pone a disposición de las madres, padres y tutores el contacto a través del Qrobot enviando un mensaje de WhatsApp al 442 144 3740, donde deberán elegir la opción USEBEQ y Vinculación Parental que estará disponible del 24 de noviembre de 2025 al 16 de enero de 2026 en el horario de 9:00 a 14:00 hrs.