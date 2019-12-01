Invita Gaby Molina a formar parte de los 100 coros comunitarios del Plan Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 14:30:13
Morelia, Michoacán, a 28 de febrero 2026.- Como parte de las acciones para la reconstrucción del tejido social, la secretaria de Educación, Gaby Molina, invita a maestras y maestros a participar en la convocatoria para la formación de los 100 coros comunitarios, que se crearán en coordinación con la Secretaría de Cultura Federal, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. 

“Con esta estrategia instalaremos coros en todas las regiones del estado; serán grupos de formación artística que trabajen desde su riqueza cultural; se prevé llegar a alrededor de 5 mil niñas y niños”, señaló la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE). Las agrupaciones tendrán sede en planteles de educación básica para atender a niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad.

La convocatoria busca docentes de música, canto o educación artística para impartir clases en estos núcleos musicales. Los municipios beneficiados incluyen a Álvaro Obregón, Apatzingán, La Huacana, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Uruapan, Cherán, Nahuatzen, Zitácuaro y otras 15 demarcaciones con atención prioritaria en la entidad. 

El registro permanecerá abierto hasta el próximo 15 de marzo de 2026 a las 23:59 horas. La convocatoria completa está disponible para consulta en el link: https://goo.su/4lQvUSa, donde también se encuentra los detalles para el registro.

Para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse a las oficinas de la Unidad de Agrupaciones Musicales Comunitarias del Sistema Nacional de Fomento Musical al teléfono 55 4155 0200, extensión 7242. El horario de atención es de 10:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, para resolver dudas sobre la integración de estos equipos docentes musicales.

