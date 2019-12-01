Internet gratis para nicolaitas con D4TA: ubica aquí dónde recoger tu chip en Michoacán

Morelia, Michoacán, 15 de abril de 2026.- Si eres estudiante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y aún no recoges tu chip del Programa D4TA Datos Gratis, acude ya a las sedes habilitadas en Morelia, Apatzingán, Uruapan, Zamora y Lázaro Cárdenas para obtenerlo y activarlo; incluye 4 GB de internet y redes sociales ilimitadas.

El Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem) informó que las y los estudiantes de preparatorias, escuelas y facultades de la UMSNH en Morelia pueden acudir al Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), en el acceso ubicado en avenida Camelinas, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas, y sábados y domingos de 9:00 a 14:00 horas.

Asimismo, se habilitaron dos puntos adicionales de entrega en la Secretaría de Turismo del estado (Sectur), ubicada a un costado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y en la Comisión Forestal del Estado (Cofom), en el Bosque Cuauhtémoc, ambos con atención de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.

Para estudiantes de las Unidades Profesionales y nodos de la Casa de Hidalgo en el interior del estado, la entrega de tarjetas SIM se realiza en las unidades regionales de la Secretaría de Educación en los siguientes municipios: Uruapan, en calle Yucatán 9A, esquina con California, colonia Ramón Farías; Zamora, en Francisco J. Múgica 597, colonia Jardines de Catedral; Lázaro Cárdenas, en Andador Coahuila s/n, colonia Primer Sector; y Apatzingán, en carretera Apatzingán km 2.5, colonia La Parota.

La entrega de los chips del Programa D4TA Datos Gratis concluirá el próximo 30 de abril en todo el estado, por lo que se invita a las y los estudiantes a aprovechar este beneficio impulsado por el Gobierno de Michoacán, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.