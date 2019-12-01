Instalarán laboratorio japonés en el Conalep Querétaro 

Querétaro, Querétaro, a 19 de enero de 2026.- El director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en Querétaro, Juan Carlos Arredondo Velázquez, informó sobre un convenio de colaboración para la creación e instalación de un laboratorio de vanguardia orientado al estudio e investigación de la inteligencia artificial, la automatización, la robótica, la neurotecnología y la Industria 4.0.

Aseguró que este convenio marca un hito para la educación técnica, no solo en Querétaro, sino en México, al incorporar tecnología de clase mundial con impacto y proyección internacional y consolida a ala entidad como un polo de innovación educativa e industrial, y posiciona a México en el radar global de la formación tecnológica avanzada, alineada a los estándares que hoy demandan las industrias más competitivas del mundo.

Por su parte, el director general e investigador del MIRAI Innovation Research Institute, con sede en Osaka, Japón, Christian Peñaloza reconoció que este nuevo laboratorio colocará a México en una nueva dimensión educativa internacional.

Destacó que el laboratorio contará con infraestructura de investigación, áreas de prototipado, exhibición interactiva y equipamiento especializado que conectan directamente a Querétaro con la red de innovación tecnológica de Japón, convirtiendo a este proyecto en un referente internacional de educación técnica aplicada.

Con la creación del Laboratorio MIRAI, Conalep Querétaro impulsa una transformación profunda en la educación técnica, fortalece la internacionalización académica y contribuye a que Querétaro y México sean reconocidos como generadores de talento, innovación y tecnología de impacto global.