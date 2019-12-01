Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre de 2026.- Dieron inicio los Foros Informativos Nicolaitas que organiza la Comisión Especial para la Elección de la Rectora o Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) para el periodo 2027-2031, con la participación de todas y todos los candidatos a la Rectoría.

En este primer ejercicio las y los doctores Jaime Espino Valencia, Erika Jenny González Mejía, Laura Leticia Padilla Gil, Hugo Rojas Figueroa, Miguel Ángel Villa y Memo Salas compartieron sus propuestas en el “Foro: Cuatro ejes temáticos del PDI de la UMSNH”, que versó sobre los siguientes tópicos: Docencia y calidad académica; Gestión responsable y fortalecimiento institucional; Vinculación y extensión con los sectores, e Investigación, innovación, transferencia de conocimiento y divulgación de la ciencia.

Es importante mencionar que cada una y cada uno de los candidatos tuvieron diez minutos para presentar sus planteamientos y el orden de participación respondió al mismo en el que realizaron su registro como aspirantes al proceso de elección de la Rectoría de la UMSNH.

En relación al eje docencia y calidad académica, el doctor Jaime Espino Valencia, indicó que su proyecto busca fortalecer la calidad, pertinencia, equidad e innovación de la educación media superior y superior de la UMSNH, mediante la actualización continua de sus planes y programas de estudio, el fortalecimiento de los procesos de evaluación y acreditación académica, la innovación de los procesos de enseñanza-aprendizaje centrados en el estudiante, la capacitación y seguimiento de las actividades del personal docente, así como el impulso a la educación digital con énfasis en la formación integral del estudiantado, y la ampliación de oportunidades de acceso en algunos parámetros como becas y apoyos estudiantiles.

La doctora Erika Jenny González Mejía, apuntó que su plan de trabajo en dicho eje, se divide en dos vertientes, como es profesorado y alumnado, en el primero de ellos, propone la implementación del programa de Sustentabilidad Laboral, fomentar el programa de carrera docente, desarrollo de un programa de transición a la educación digital, así como el uso de la Inteligencia Artificial de forma ética, y para el estudiantado, propone educación basada en la acreditación y certificación, fortalecer un modelo de educación integral a través de actividades extracurriculares, programas de simplificación de trámites administrativos, pasaportes académicos, internacionalización y vinculación institucional a través de la educación dual.

Por su parte, la doctora Laura Leticia Padilla Gil, en el mismo eje, plantea, poner al estudiante en el centro de la vida universitaria, con un modelo académico moderno, flexible e incluyente sustentado en la excelencia, la tecnología, y los valores nicolaitas, además de la formación basada en competencias, en microcredenciales, en las dobles titulaciones y movilidad académica nacional e internacional, además propuso impulsar una estrategia digital, creación del Laboratorio Nicolaita de Innovación Educativa para capacitar a docentes y alumnos, además de la vinculación temprana a la ciencia con la implementación del programa Semilleros Nicolaitas de Investigación y fortalecimiento al posgrado.

En su turno, el doctor Hugo Rojas Figueroa, respecto al tema de docencia y calidad académica propuso espacios dignos que permitan y faciliten la enseñanza, absoluto respeto la libertad de cátedra, modernizar la didáctica de las aulas, los laboratorios y auditorios, dotándolos de equipos suficientes, material propedéutico y capacitación continua a la par a las y los docentes, aprovechamiento de infraestructura para crear plataformas digitales institucionales de aprendizaje donde el estudiantado pueda obtener un óptimo aprendizaje pero también desarrollo que los vincule al mundo laboral, así como el impulso de herramientas en clase acorde a las nuevas tecnologías, y espacios físicos vanguardistas.

El doctor Miguel Ángel Villa, en dicho eje comentó que propone impulsar la actualización y pertinencia de los planes y programas de estudio, respeto a la libertad de cátedra, promover la profesionalización permanente del personal docente, fortalecer la evaluación, y la articulación entre docencia e investigación. Aunado a ello, impulsar el uso pedagógico de herramientas digitales y de IA, acceso a recursos educativos y bibliotecas digitales, creación de un área de apoyo integral al estudiante con servicios de apoyo pedagógico, psicológico, y social articulados con los programas de tutorías, orientación, inclusión, prevención de la violencias, y canalización especializada, así como impulsar la cultura, el deporte y las artes.

Durante su participación, el doctor Memo Salas, en el tema de docencia y calidad académica propuso la actualización permanente o continua de los programas educativos, adecuada y acertada al contexto global, nacional, estatal, pero sobre todo al social, la cual dijo, no puede ser sustentada únicamente en indicadores académicos, planteó un modelo educativo diferente, vigente que esté asociado a las necesidades de la sociedad. Refirió que el mundo cambia constantemente por lo que se requiere utilizar las nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial y programas académicos con personas que desarrollen competencias y habilidades pertinentes y necesarias.