Inician clases en escuelas de tiempo completo en Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 08:59:53

Querétaro, Querétaro, 4 de febrero del 2026.- La coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía dio a conocer que 327 planteles educativos implementan el programa de “Escuelas de Tiempo Completo”, el cual amplía su horario de las 8:00 hasta las 16:00 horas.

Detalló que en los 327 planteles educativos, contarán con horario ampliado, con el objetivo de apoyar a madres y padres de familia que trabajan, así como reforzar los aprendizajes de niñas y niños.

"Es un esfuerzo continuo y los padres de familia están informados de la ampliación de horario a partir del 3 de febrero; ellos ya saben que sus hijos se quedan en turno ampliado, lo que permite fortalecer aprendizajes" dijo.

Mencionó que los padres de familia ya fueron notificados sobre la ampliación de horario, por lo que a partir de esa fecha los estudiantes permanecerán más tiempo en las escuelas para fortalecer sus conocimientos académicos.

De igual manera, recordó que a nivel federal se registró una reducción de 180 millones de pesos destinados a este programa, situación que ha obligado a redoblar esfuerzos para mantener su operación en el estado de Querétaro.