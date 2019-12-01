Inician clases en escuelas de tiempo completo en Querétaro

Inician clases en escuelas de tiempo completo en Querétaro
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 08:59:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 4 de febrero del 2026.- La coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía dio a conocer que 327 planteles educativos implementan el programa de “Escuelas de Tiempo Completo”, el cual amplía su horario de las 8:00 hasta las 16:00 horas.

Detalló que en los 327 planteles educativos, contarán con horario ampliado, con el objetivo de apoyar a madres y padres de familia que trabajan, así como reforzar los aprendizajes de niñas y niños.

"Es un esfuerzo continuo y los padres de familia están informados de la ampliación de horario a partir del 3 de febrero; ellos ya saben que sus hijos se quedan en turno ampliado, lo que permite fortalecer aprendizajes" dijo.

Mencionó que los padres de familia ya fueron notificados sobre la ampliación de horario, por lo que a partir de esa fecha los estudiantes permanecerán más tiempo en las escuelas para fortalecer sus conocimientos académicos.

De igual manera, recordó que a nivel federal se registró una reducción de 180 millones de pesos destinados a este programa, situación que ha obligado a redoblar esfuerzos para mantener su operación en el estado de Querétaro.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aseguran en Hidalgo, Michoacán, sistemas de aire acondicionado con reporte de robo
Evitan linchamiento en Ecatepec: detienen a hombre acusado de acoso y tocamientos contra una mujer
Autoridades piden 29 años de cárcel para legionario de Cristo acusado de abuso infantil
Tragedia en Ecatepec: camión de la Guardia Nacional arrolla a motocicleta tras invasión del carril del Mexibús; hay un muerto
Más información de la categoria
Evitan linchamiento en Ecatepec: detienen a hombre acusado de acoso y tocamientos contra una mujer
Tragedia en Ecatepec: camión de la Guardia Nacional arrolla a motocicleta tras invasión del carril del Mexibús; hay un muerto
Caen 4 presuntos implicados en desaparición de mineros en Sinaloa
Usan a la Guardia Nacional para amedrentar a periodistas en Morelos: Denuncian a regidora y senadora del PVEM
Comentarios