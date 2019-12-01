Inicia la UAQ negociaciones salariales con sindicatos universitarios

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 20:41:06

Querétaro, Querétaro, a 28 de enero de 2026.- La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) dio inicio formal a las mesas de negociación con sus sindicatos universitarios para la revisión salarial y contractual correspondiente al año 2026. Las negociaciones se llevarán a cabo con el Sindicato Único del Personal Académico de la UAQ (SUPAUAQ) y el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UAQ (STEUAQ).

El SUPAUAQ se enfocará en la revisión salarial, mientras que el STEUAQ abordará tanto la revisión salarial como la contractual; el proceso cuenta con el acompañamiento de la Secretaría del Trabajo del estado y del Centro de Conciliación Laboral de Querétaro.

En la primera reunión participaron integrantes del Comité Ejecutivo del SUPAUAQ 2024–2027, autoridades universitarias encabezadas por la rectora Silvia Lorena Amaya Llano, así como representantes jurídicos y financieros de la institución.

La UAQ informó que los equipos negociadores buscarán un punto de equilibrio que atienda las demandas laborales del personal académico y administrativo, al tiempo que se mantiene la estabilidad financiera de la universidad.

Ambas partes expresaron su disposición para conducir las negociaciones a través de canales institucionales y un diálogo abierto, con el objetivo de alcanzar acuerdos que beneficien a toda la comunidad universitaria.