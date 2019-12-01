Inicia Iemsysem asambleas informativas para registro al Programa DATA

Morelia, Michoacán, 25 de febrero de 2026.- El Gobierno de Michoacán, a través del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem), inició las asambleas informativas para el registro al Programa DATA, que brindará internet gratuito a estudiantes de bachillerato y licenciatura de instituciones públicas en la entidad.

Tras el anuncio realizado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, personal del Iemsysem acudió a las nueve Escuelas Normales y a las unidades de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), donde se convocó a las y los estudiantes a registrarse de manera individual en la plataforma data.michoacan.gob.mx, habilitada desde este 25 de febrero y hasta el próximo 8 de marzo.

Desde la Escuela Normal para Educadoras (ENE), la directora general del Iemsysem, Mariana Sosa Olmeda, destacó que con este programa Michoacán se convierte en la única entidad del país en otorgar internet gratuito vía celular a estudiantes de nivel medio superior y superior, lo que representa un avance significativo para reducir las brechas de desigualdad y fortalecer la permanencia escolar.

Detalló que, del miércoles 25 de febrero al viernes 6 de marzo, se realizarán estas asambleas en todos los planteles de educación media superior y superior del estado. Asimismo, una vez concluido el proceso de registro, del 17 al 27 de marzo se llevará a cabo la entrega de chips a las y los beneficiarios.

Precisó que el apoyo contempla 4 gigabytes de internet gratuito al mes, así como redes sociales, llamadas y mensajes de texto ilimitados. Para este jueves 26 de febrero, las asambleas informativas se desarrollarán en los institutos tecnológicos federales y descentralizados, además de universidades tecnológicas, politécnicas y otras instituciones públicas de educación superior.