Inicia con éxito la aplicación del examen Ceneval para Escuelas Normales 2026

Morelia, Michoacán, 5 de julio de 2026.- Este domingo inició la aplicación del examen Ceneval para el ingreso a las Escuelas Normales Oficiales de Michoacán, de manera simultánea en las cuatro sedes. Un total de 2 mil 963 sustentantes se registraron para presentar la evaluación como parte del proceso de admisión 2026, informó la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda.

Desde las primeras horas de la mañana, las y los aspirantes arribaron a las sedes de aplicación para ingresar conforme a los protocolos establecidos. Gracias a la puntual asistencia y a la coordinación logística implementada, la evaluación inició puntualmente a las 8:00 horas. La funcionaria señaló que el mayor número de sustentantes se concentra en el Recinto Ferial, con mil 784 aspirantes. Le siguen el TecNM, campus Lázaro Cárdenas, con 627; el Instituto Tecnológico Superior de Uruapan, con 278; y la Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga” de Tiripetío, con 274 aspirantes.

Destacó que este proceso refrenda el compromiso del Gobierno de Michoacán con un ingreso transparente, equitativo y sustentado en el mérito académico. Además, afirmó que la coordinación interinstitucional permite garantizar las condiciones necesarias para que las y los aspirantes realicen su evaluación con certeza, seguridad y confianza.

Por su parte, el director de Calificación del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), Ricardo Hernández Muñoz, aseguró que la evaluación se desarrolla bajo los más altos estándares de calidad y seguridad, a fin de entregar resultados precisos y confiables, con la transparencia que exige el proceso de ingreso a las Escuelas Normales.

Finalmente, la titular del Iemsysem reconoció el trabajo coordinado de las dependencias que participan en el operativo, así como del personal aplicador, observadores ciudadanos, notarios públicos y cuerpos de seguridad. La labor conjunta de estas instancias fortalece la confianza en un proceso que, por quinto año consecutivo, se realiza mediante un examen estandarizado, elaborado y aplicado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, lo que garantiza igualdad de oportunidades para todas y todos los sustentantes.