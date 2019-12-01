Ingeniero Enrique Ramírez Villalón, michoacano ejemplar, recibe el Grado de Doctor Honoris Causa de la UMSNH

Morelia, Michoacán, a 05 de diciembre de 2025.- El ingeniero Enrique Ramírez Villalón fue condecorado con el Grado de Doctor Honoris Causa que otorga la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), en este marco, la rectora Yarabí Ávila González, señaló que el galardonado es un michoacano ejemplar, cuya visión empresarial ha trascendido fronteras y cuyo impacto social es reconocido en México y en el mundo.

Con la presencia de familiares, amigas y amigos del ingeniero Enrique Ramírez, así como integrantes del Consejo Universitario, directoras y directores de dependencias nicolaitas y público en general, la rectora sostuvo que el homenajeado ha sabido edificar con valores, tras referir que en la UMSNH se concibe que el verdadero liderazgo se mide por la capacidad de transformar el entorno, “y usted ingeniero ha transformado la realidad de nuestro estado a través del corporativo que ha construido y que ha generado miles de empleos que son sustento de muchas familias, ahí es donde radica la verdadera cultura de paz”.

Ávila se pronunció por fortalecer la triple inclusión educativa, que dijo, se consolida cuando la academia, el gobierno y los corporativos empresariales se acrisolan para generar el desarrollo local, y destacó el impacto educativo que se generar a través de las múltiples razones por las que la casa de estudios reconoce al ingeniero Enrique Ramírez, en este sentido agradeció el que a través de sus empresas brinde miles de empleos dignos a michoacanos formados en la UMSNH.

“Usted ha cerrado ese círculo virtuoso, porque de nada serviría que nuestras aulas formaran a los mejores ingenieros, a los mejores administradores, contadores, si no existiera un terreno fértil donde sembrar esa semilla y usted ha provisto ese terreno”.

La rectora indicó que la paz no se decreta, se construye y se edifica con dos pilares, que son la educación y el empleo, al tiempo que, afirmó que la Universidad Michoacana ve en el ingeniero Enrique Ramírez Villalón un aliado portador de ejemplaridad para que la revolución de las conciencias y la justicia social sean una realidad tangible.

“Usted ha sido luz para Michoacán en tiempos difíciles, cuando otros se iban, usted se quedó, cuando otros dudaban, usted invirtió, por todo ello, la Universidad Michoacana se abre generosa hoy ante su mérito, reciba este Grado como la confirmación de que usted es y será por siempre un nicolaita, un hombre que ha hecho de su vida una obra maestra de ingeniería social”.

En este marco, el ingeniero Enrique Ramírez Villalón agradeció a la rectora Yarabí Ávila y al Consejo Universitario esta distinción, tras precisar que hace 65 años inició sus estudios de Licenciatura en Ingeniería Civil en la UMSNH, “regreso después de 61 años a mi querida alma mater, ahora ya con muchas historias, vivencias y una trayectoria en la que me han acompañado innumerables personas”.

De igual forma manifestó su agradecimiento a su esposa, hijos, hermanos, nietas y nietos, y a toda su familia, “no puedo estar más feliz, rodeado de tanto cariño, siento que hoy completo un ciclo importante en mi vida, recibir este Doctorado Honoris Causa en Morelia, donde nací y donde todo arrancó”.

Tras compartir la historia de la empresa que a lo largo de los años se ha consolidado como un referente, indicó que hoy en día Cinépolis cuenta con siete mil salas, más de 33 mil colaboradores y presencia en 18 países del mundo, siendo la tercera cadena más grande a nivel internacional en número de salas y la número uno, en asistentes.

Ramiréz Villalón manifestó su agradecimiento con las y los maestros que han pasado por su vida, y de manera especial recordó a su padre, quien afirmó le enseñó el valor del trabajo duro pero también la importancia de dotarse de gente talentosa. “Muchas felicidades a mi alma mater por sus 108 años de existencia, a todos ustedes nicolaitas deseo de corazón que esta Universidad les dé alas para volar muy alto pero siempre regresen a sus orígenes, a Morelia y a Michoacán”.

Nosotros, añadió, seguimos apostando por esta ciudad y por este estado, honremos el pasado trabajando en el presente para tener un mejor futuro. “Gracias por devolverme con este momento una parte importante de mi pasado con esta toga, birrete y este Doctorado que tanta alegría hoy me dan frente a las personas más importantes de mi vida. A veces basta un instante para cambiarlo todo, hoy este premio es ese instante y lo recibo con el corazón agradecido y los ojos puestos en las historias que aún faltan por contar, larga vida a nuestra querida Universidad Michoacana”.

Durante el acto, el secretario general, Javier Cervantes Rodríguez, indicó que la UMSNH reconoce al ingeniero Enrique Ramírez como empresario pero también al ser humano, al hombre de familia, al michoacano que jamás olvidó su origen, al nicolaita que llevó su formación más lejos de lo que nadie hubiera imaginado, “reconocemos al pionero que modernizó una industria, al visionario que generó empleo, cultura, identidad y orgullo, al líder que apostó por su gente, por su estado y por su alma mater”, enfatizó.