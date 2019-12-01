Inaugura rector de la UT San Juan la Cuarta Feria de Universidades

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 13:58:41
San Juan del Río, Querétaro, 25 de febrero del 2026.- El rector de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan), Fernando Ferrusca Ortiz inauguró la Cuarta Feria de Universidades “Hagamos Carrera”, llevada a cabo en el Centro Cultural y de Convenciones (CECUCO), y que, en coordinación con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación municipal (CANACINTRA SJR), reunió a 21 instituciones de educación superior públicas y privadas.

Durante su intervención, el rector de la UT San Juan señaló que esta feria forma parte de las acciones de orientación vocacional que impulsa la institución para acompañar a las y los estudiantes de bachillerato en la toma de decisiones sobre su futuro profesional, al acercarles de manera clara y directa la oferta académica disponible en la región, al tiempo de invitarlos a externar sus dudas, comparar y analizar dichas opciones.

“Elegir una carrera profesional no es únicamente decidir qué estudiar; es definir el rumbo de su proyecto de vida. Hoy reunimos a instituciones que comparten el propósito de brindar opciones reales y alternativas de crecimiento para cada uno de ustedes en un entorno cada vez más competitivo y global, donde la educación superior representa una herramienta fundamental para el desarrollo”, puntualizó.

Se estima la participación de más de 600 estudiantes de bachillerato y padres de familia, quienes recorrerán los módulos informativos, conocerán planes de estudio, requisitos de ingreso y oportunidades de desarrollo académico que ofrecen las instituciones presentes.

 

Noventa Grados
