Inaugura Marco Del Prete Incubadora de Negocios en la UAQ

Querétaro, Querétaro, 16 de enero del 2026.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, encabezó la inauguración de la Incubadora de Negocios de la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), evento durante el cual subrayó que este espacio es un esfuerzo que abona a la consolidación del ecosistema de emprendimiento queretano.

Del Prete impartió una presentación titulada “Ideas que se convierten en empresas”, donde reconoció el papel estratégico de las y los jóvenes en la economía del estado, pues con su talento y creatividad, impulsan la competitividad de la entidad con dinamismo y visión de futuro.

Además, compartió algunos casos de éxito y destacó los esquemas que desde la SEDESU y el Instituto Queretano del Emprendimiento y la Innovación (IQEI) se otorgan para arrancar o fortalecer negocios y también se dota a los empresarios de diversas herramientas con capacitaciones, incubación y mejora y rediseño de sus productos.

“Tenemos varios esquemas de apoyo para los emprendedores, para que aprendan a diseñar un plan de negocios, para que puedan vender más, generamos encuentros de negocios, tenemos Calidad Querétaro, los ayudamos a ir a ferias internacionales y que encuentren más canales de distribución para que puedan ofrecer sus productos y servicios”, finalizó.

En su oportunidad, la rectora de la UAQ, Silvia Amaya Llano, agradeció el apoyo para el proyecto y señaló que el Secretario es un aliado estratégico para la comunidad estudiantil de la universidad. La incubadora es una oportunidad para que las ideas crezcan y se puedan traducir en sueños que son realidades, al brindar a las y los emprendedores las herramientas, el acompañamiento y la confianza necesarias para transformar su proyecto productivo.