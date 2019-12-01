Inaugura Bedolla secundaria en Villas del Pedregal; se impulsa educación de más de 800 alumnos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 12:34:19

Morelia, Michoacán, 12 de enero de 2026.- Para el impulso y mejora de la educación de más de 800 alumnos de Villas del Pedregal, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró la Escuela Secundaria Técnica 168 “Ifigenia Martínez”, obra que forma parte del complejo educativo más grande que se construye en Michoacán con recursos estatales.

“Hoy es un día de júbilo, un día de emoción, porque van a estrenar aulas, talleres, cooperativa para desayunar; van a tener una escuela de primer nivel”, señaló el mandatario tras puntualizar una inversión de 47.2 millones de pesos de recursos 100 por ciento estatales en esta inmueble.

Ramírez Bedolla anunció que a fin de fomentar el deporte y la formación integral de los alumnos, se construirán dos canchas de fútbol siete con pasto sintético, con lo cual la población estudiantil contará con espacios dignos.

Destacó que todas las alumnas y los alumnos de esta secundaria y la entidad recibirán la beca Rita Cetina, un apoyo para la educación que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo cual contribuye para que los estudiantes no abandonen sus estudios.

Mientras que la secretaria de Educación, Gabriela Molina informó que en todo el estado, el día de hoy regresaron a clases 936 mil alumnos en 11 mil 562 escuelas, destacando que con la puesta en marcha de este plantel, el gobernador garantiza el derecho a la educación.

Por su parte, Rogelio Zarazúa Sánchez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas informó que el complejo educativo más grande de Michoacán comprende infraestructura educativa en Villas del Pedregal y sus alrededores con edificios para nivel preescolar, primaria, secundarias (técnica y general), colegio de bachilleres y un Icatmi.

En el caso de la Secundaria Técnica 168, agregó que se construyeron 16 aulas, barda perimetral, andadores, jardineras, plaza cívica, cancha de usos múltiples, comedor, laboratorio, aula de medios, arcotecho y pórtico de acceso con lo que se permitirá ampliar la matrícula de este plantel.

Acompañaron al gobernador Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno; Luis Navarro García, secretario de Finanzas y Administración; Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia; Ernesto Núñez Aguilar, diputado federal; Andrik Aldair Medina Contreras, secretario particular del Despacho del Gobernador; Jacqueline Farfán Izquierdo, directora de la escuela; José Roberto Santillán Ferreyra, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; Alejandro Vargas Acosta, presidente de la CMIC delegación Michoacán.