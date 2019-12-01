Inaugura Bedolla acceso digno y seguro a la Universidad Tecnológica del Oriente

Maravatío, Michoacán, 11 de marzo de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró la vialidad de acceso a la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán (UTOM), en el municipio de Maravatío, construida con concreto hidráulico de alta calidad para garantizar su vida útil hasta por más de 50 años, en beneficio de cerca de 500 estudiantes.

El mandatario destacó que ahora las alumnas y alumnos de este y otros municipios del estado como Contepec, Áporo, Tlalpujahua, Epitacio Huerta, Senguio, Zitácuaro y Zinapécuaro, incluso de Guanajuato, cuentan con un acceso digno y seguro que les permitirá llegar al campus en buenas condiciones; mientras que la institución verá un crecimiento en su matrícula.

“Muchos jóvenes van a venir a estudiar a la UTOM porque ahora va a ser más fácil llegar. Todo esto le da otro valor a Maravatío, lo dignifica y lo hace más apreciable para atraer inversiones o desarrollo de viviendas”, dijo Ramírez Bedolla, tras escuchar la hazaña que implicaba para docentes y estudiantes llegar a las aulas durante las temporadas de calor y de lluvias.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, detalló que con esta nueva vialidad de acceso, el Gobierno estatal reafirma su compromiso con la conectividad integral para que cerca de 500 alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán puedan llegar al plantel de manera segura y rápida.

Resaltó que se invirtieron 44.9 millones de pesos en esta vialidad de 2.2 kilómetros de longitud construida con concreto hidráulico MR45; así como más de 7 mil metros cuadrados de banquetas con guarnición, colocación de drenaje, más de 90 luminarias solares y 110 bolardos para garantizar la seguridad vial de los y los estudiantes y de toda la comunidad.

Acompañaron al gobernador la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior, Mariana Sosa Olmeda; el alcalde de Maravatío, Mario Pérez Flores; la diputada local, Jaqueline Avilés Osorio; la rectora de la Universidad Tecnológica del Oriente, Zenaida Salvador Brígido; entre otras autoridades estatales y municipales, docentes y estudiantes beneficiados.