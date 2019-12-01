Impulsan UTEQ y CESBA colaboración académica

Impulsan UTEQ y CESBA colaboración académica
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 07:42:34
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Querétaro, Querétaro, 24 de marzo del 2026.- Los rectores, de la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ), Luis Fernando Pantoja Amaro, y del Centro de Estudios Superiores del Bajío (CESBA), campus Querétaro, Paulo de Arondo Sáenz, firmaron un convenio de colaboración.

Dicho convenio permite desarrollar proyectos académicos y acciones en tecnología, sostenibilidad, desarrollo de aplicaciones y realidad aumentada, con el propósito de atender problemáticas reales en distintos sectores.

El acuerdo también fortalece la inversión científica, la formación profesional y la difusión del conocimiento en áreas de interés común.

Además, se promueven el intercambio de experiencias entre estudiantes y docentes, así como el fortalecimiento académico en la entidad a través del trabajo conjunto entre ambas instituciones.

 

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