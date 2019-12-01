Impulsan educación en centros penitenciarios de Michoacán; llaman a sumarse con donaciones

Impulsan educación en centros penitenciarios de Michoacán; llaman a sumarse con donaciones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 19:33:09
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 11 de septiembre de 2025.- Con el propósito de fortalecer la reinserción social, en los 11 centros penitenciarios de la entidad y en la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes, más de 6 mil 700 personas privadas de la libertad participan en programas educativos. De ellas, mil 650 cursan estudios que van desde alfabetización hasta niveles de maestría.

Este esfuerzo cuenta con el respaldo de instituciones como el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), el Centro de Educación Básica para Adultos, el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM), el Instituto del Valle de Apatzingán, el Instituto Universitario de Morelia y la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, que contribuyen a ampliar las oportunidades de formación académica.

Con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo de estas actividades, se convoca a la sociedad a colaborar mediante la donación de artículos escolares, lo que permitirá dotar a cada estudiante de los materiales necesarios para continuar con su preparación académica.

La educación dentro de los centros penitenciarios representa una herramienta esencial para adquirir conocimientos y habilidades, fomenta la reinserción social, reduce la reincidencia y fortalece el tejido social en beneficio de toda la población.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hombre se arroja a vías de Tren Suburbano y fallece en Edomex
Localizan cadáver de mujer trans en Veracruz; presentaba visibles signos de violencia
Detienen en el AICM a presunto operador financiero de organización delictiva jalisciense
Anuncian operativo especial de seguridad en el Centro de Querétaro con motivo de las fiestas patrias
Más información de la categoria
Confirman muerte de Ana Daniela Barragán tras explosión de pipa en Iztapalapa; novio la buscaba en redes y ahora le tocó despedirla
Condenan a 27 años y 3 meses de prisión al ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro; fue condenado por al menos 5 delitos diferentes
Se desata tiroteo en Academia Naval de EU en Maryland; fuentes extraoficiales indican que el tirador es un estudiante el cual habría sido expulsado
Localizan cadáver de mujer trans en Veracruz; presentaba visibles signos de violencia
Comentarios