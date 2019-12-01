Impulsa UTEQ certificaciones con Global Electronics Association

Querétaro, Querétaro, 29 de enero del 2026.- El rector de la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ), Luis Fernando Pantoja Amaro, y la directora para México y Latinoamérica de la Global Electronics Association, Lorena Villanueva, formalizaron la afiliación de esta institución de educación superior a la plataforma Electronic U, con el objetivo de brindar a las y los estudiantes acceso a estándares y certificaciones internacionales en electrónica y microelectrónica, fortaleciendo así su formación académica y su inserción en la industria global.

Pantoja Amaro resaltó que la UTEQ invierte en este tipo de membresías para incentivar la participación de docentes y estudiantes en procesos de formación especializada, promoviendo la prestación de servicios profesionales vinculados a la estandarización, fortaleciendo de manera integral el vínculo entre la academia y la industria tecnológica.

"La tendencia mundial se orienta hacia las micro credenciales y con certificaciones en áreas específicas, como la electrónica, lo que brinda a las y los estudiantes mayores oportunidades de inserción laboral y una ventaja competitiva frente a otros egresados de otras universidades", explicó.

En tanto, Lorena Villanueva destacó a Querétaro como un epicentro industrial, por lo que esta alianza con la UTEQ resulta fundamental para preparar a las y los jóvenes bajo estándares internacionales de competitividad, lo que permitirá que los procesos de manufactura se desarrollen con los mismos niveles de calidad que en cualquier parte del mundo, ya sea en la producción de microchips, tarjetas electrónicas o arneses de cableado para sectores de alta especialización como el aeroespacial.

“Con esta afiliación, la UTEQ brindó a estudiantes y docentes acceso a una red internacional integrada por más de tres mil 200 empresas de la industria electrónica a nivel mundial. Esta incorporación permite participar en un entorno que define estándares de manufactura avanzada y desarrolla certificaciones internacionales", concluyó.