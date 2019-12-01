Impulsa UT San Juan aprendizaje de idiomas

San Juan del Río, Querétaro, 11 de marzo del 2026.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y con el propósito de promover la importancia del dominio de otros idiomas, la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan) llevó a cabo el “Tour Internacional 2026: Mujeres del siglo XXI sin fronteras”, en el que se presentaron dos conferencias y 17 talleres conversacionales en inglés y francés.

Durante su mensaje, el rector de la UT San Juan, Fernando Ferrusca Ortiz, destacó la participación de estudiantes de cuatro bachilleratos del municipio, e invitó a las y los jóvenes asistentes a aprovechar la oportunidad de aprender a comunicarse en otro idioma, lo que dijo les abre la posibilidad de acceder a programas de intercambios académicos.

“Aprender otro idioma les permite ampliar horizontes y acceder a mayores oportunidades académicas y profesionales. A través de este festival, que es la quinta ocasión que realizamos, hemos detectado un aumento en el interés para participar en experiencias de movilidad internacional y conocer otros países”, puntualizó.

En su oportunidad, el gerente del programa de educación de Peace Corps México, Arturo Noroña Ezeta, señaló que el idioma inglés es una de las habilidades transversales que más oportunidades personales y profesionales multiplica, por lo que contribuir a transformar vidas a través del trabajo de voluntarios de Estados Unidos resulta altamente satisfactorio para esta organización.

Durante el evento se presentaron las conferencias “Idiomas que transforman: mujeres construyendo su futuro profesional”, impartida por la egresada de la UT San Juan, Lourdes Carmona Gallegos, que se licenció en una universidad francesa; así como la conferencia “ACCES (Acquiring Cross Cultural & English Skills for Success)”, impartida por la voluntaria de Peace Corps, Mary Williams.

Asimismo, a través de 17 talleres conversacionales en francés e inglés se abordaron temas relacionados con 11 países, entre ellos la resistencia de las mujeres durante el apartheid en Sudáfrica; la lucha por el derecho al voto de las congresistas en Inglaterra; el papel de las mujeres mexicanas como guardianas de la identidad nacional; y el reconocimiento a las niñas en Afganistán que defienden su derecho a la educación.

Además, se dialogó sobre la evolución del lenguaje en Francia y el empoderamiento femenino en la República del Congo.