Impulsa Querétaro el desarrollo del talento en el sector aeroespacial

Querétaro, Querétaro, 26 de marzo del 2026.- Es Querétaro tierra de sinergias a favor del bien común, afirmó el gobernador, Mauricio Kuri González, durante su participación en la ceremonia de premiación de las Academias Espaciales, acto en el que fueron seleccionados para participar en una experiencia educativa en la NASA ocho estudiantes queretanos pertenecientes a diversas instituciones educativas como: el CECYTEQ, COBAQ, UAQ, CBTis 118 y el CONALEP, presentando los proyectos tecnológicos que desarrollaron en los campamentos intensivos de tecnología y exploración espacial en los que participaron.

“En Querétaro no solamente queremos soñar toda nuestra vida, sino que queremos vivir nuestro sueño, y es lo que están haciendo estos muchachos a partir del día de hoy, porque para ellos y para mi estado hay un antes y un después a partir de este camino. Se dice que no eres el mismo el que empieza un viaje que el que regresa y ellos seguramente, a partir de hoy, hay un antes y un después en su vida”, manifestó.

Desde la residencia del Embajador, el mandatario estatal reconoció a las y los participantes y ganadores de este campamento por su dedicación y talento, reflejados en cada uno de los proyectos que desarrollaron durante estas Academias Espaciales, por atreverse, prepararse y ser un orgullo queretano; en este tenor, los instó a que sigan soñando sin ponerse límites, a explorar más allá del espacio y transformar sus capacidades tecnológicas en sus mejores aliados para la cooperación y el desarrollo.

“En Querétaro no nos ponemos techo. Felicito muchísimo a Sara, a Leandro, a Luis y a Zoé por sus palabras y otra vez de corazón muchas, pero muchas gracias a la Embajada de Estados Unidos, al señor Embajador, a su esposa de corazón, muchísimas gracias y estamos listos para mandar a la siguiente generación pronto”, auguró.

Durante esta edición, donde aplicaron más de mil estudiantes de distintas ciudades del país; siendo 240 los seleccionados para participar en campamentos intensivos en sus ciudades; y 32 los seleccionados para participar en la NASA; el Gobernador distinguió a Estados Unidos como un gran aliado de Querétaro, ambas regiones, dijo, no solamente son vecinas: son socios y hermanos; en esta tesitura, agradeció la sinergia que se ha logrado en beneficio de las y los estudiantes.

“Ha sido un gran aliado de Querétaro, siempre he pensado que Estados Unidos y México no solamente somos vecinos, somos aliados, somos socios, somos hermanos y de verdad le valoro infinitamente porque yo creo que el agradecimiento no solamente es una virtud, sino que es la madre de todas las virtudes y le agradezco infinitamente todo lo que está haciendo por apoyar a los jóvenes queretanos”, recalcó.

Al tomar la palabra, el embajador de Estados Unidos de América en México, Ronald D. Johnson, expresó su entusiasmo por dialogar sobre el espacio y refrendar lazos de colaboración que abren nuevas oportunidades de cooperación en sectores estratégicos. Ponderó que el esfuerzo conjunto entre la iniciativa privada y gobiernos es fundamental para construir un futuro mejor para ambos países.

“Así que aquí en México, lugares como Querétaro se convierten en los puntos clave para la industria aeroespacial, donde las compañías americanas y mexicanas están trabajando juntas para formar nuestro futuro”, resaltó.

En el marco de la conmemoración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, el diplomático aprovechó la ocasión para elogiar el compromiso del gobernador, Mauricio Kuri, con el impulso a la Academia Aeroespacial y otros programas en los que también participa la embajada, orientados a ampliar las oportunidades de formación, innovación y desarrollo para las y los jóvenes.

Ronald D. Johnson reconoció a la Fundación Televisa, a los gobiernos de Querétaro y Aguascalientes, así como a autoridades institucionales, académicas y sector privado por impulsar a la juventud a explorar carreras en áreas de ciencia, tecnología e ingeniería, a través de experiencias prácticas y la colaboración internacional.

Al recordar que la iniciativa Academias Espaciales es promovida en conjunto con la Embajada, y el respaldo de empresas como American Tower y Microsoft, la presidenta ejecutiva de Fundación Televisa, Alicia Alejandra Lebrija Hirschfeld, felicitó a las y los 32 perfiles seleccionados, quienes formaron parte de un proceso que tuvo la participación de más de dos mil alumnas y alumnos.

Lebrija Hirschfeld sostuvo que el talento se comparte, y estos ejemplos de colaboración y cooperación bilateral en temas educativos son esenciales pues, dijo, servirán para quienes trabajarán con el espacio, gracias a las prácticas y puertas abiertas de la industria aeroespacial.

“De verdad yo creo que eso es lo que realmente nos fortalece también como programa, que no sólo es la parte académica, es la parte muy práctica y estoy segura que los jóvenes validarán que esta es una experiencia distinta a la que han tenido porque hay muchas, muchas empresas, instituciones que forman parte desde el MIT”, concluyó.

Durante su intervención, la titular de la Secretaría de Educación en el estado, Martha Elena Soto Obregón, refrendó que una de las prioridades impulsadas por el Gobernador está relacionada con promover la movilidad estudiantil, y puso como ejemplo que durante la primera edición de Beca Embajadores, cerca de 100 estudiantes viajaron a varios países.

Precisó que para Querétaro ha sido fundamental la solidaridad de la Embajada de los Estados Unidos, que ha permitido lanzar una convocatoria para una edición especial de la beca, lo cual ha facilitado la movilidad de 415 estudiantes a diferentes puntos de la nación norteamericana, para continuar sus estudios, realizar residencias médicas, y hacer prácticas profesionales en empresas.

“Ya van más de mil 100 estudiantes en estos tres años de Beca Embajadores, también un Space Camp financiado con la Secretaría de Finanzas, con la Secretaría de la Juventud que suman otros 50 estudiantes que también han tenido esta oportunidad”, mencionó.

En su oportunidad, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, compartió el agradecimiento al gobernador Mauricio Kuri, la secretaria de Educación, Martha Soto, así como a Fundación Televisa por poner una colaboración que, dijo, acerca a las nuevas generaciones, a la innovación, a la tecnología.

“Despertar el impulso de conocer y crear es el primer paso para cambiar la historia y realidades. En Aguascalientes deseamos seguir siendo parte de este gran proyecto. Hemos demostrado que el gigante de México, Aguascalientes, tiene la capacidad de ser sede, plataforma y punto de encuentro permanente para iniciativas de este gran nivel”, afirmó.

Reiteró que su gobierno tiene la misión de conectar a los estudiantes con las industrias que demandan capacidad para resolver las problemáticas del mundo, y concluyó que cada línea de código de programación, así como cada hora de estudio fortalece la cooperación con Estados Unidos y los valores de libertad, la unidad y sobre todo la seguridad.

Previo al acto protocolario, que marcó la celebración de las Academias Espaciales, el titular del Poder Ejecutivo, sostuvo una reunión con el Embajador, en el marco de la conmemoración del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, a fin de dar seguimiento a la sólida relación de trabajo entre Querétaro y el vecino país del norte, sustentada en estrechos intercambios económicos, sociales y educativos, así como en proyectos de cooperación técnica en los ámbitos de la educación, seguridad, ciencia y tecnología.

En este contexto, dicha reunión constituyó una oportunidad para refrendar los lazos de entendimiento y colaboración mutua que distinguen esta relación bilateral, así como proyectar nuevas oportunidades de cooperación en sectores estratégicos.