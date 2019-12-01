Impulsa Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro Preparatoria Abierta

Querétaro, Querétaro, 8 de abril del 2026.- Como parte de las acciones para impulsar la educación, el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) invita a la población en general a integrarse a la Preparatoria Abierta, una modalidad educativa que ofrece la oportunidad de iniciar o concluir los estudios de nivel medio superior, adaptándose a las necesidades de tiempo y espacio de cada persona.

Este sistema, coordinado por la Dirección General de Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se basa en el autoaprendizaje y el estudio independiente; cabe señalar que no se tiene un límite de edad para ingresar, pues no se trata de una escuela tradicional, sino de un modelo flexible que permite avanzar conforme al ritmo del estudiante, mediante la acreditación de 22 módulos o 33 asignaturas, con costos accesibles.

La Preparatoria Abierta COBAQ cuenta con un Área Académica que brinda asesorías presenciales y virtuales impartidas por especialistas, así como acceso a una biblioteca virtual. Además, las y los aspirantes reciben una plática informativa donde conocen el funcionamiento del sistema, sus características y beneficios.

Dicho modelo educativo promueve el desarrollo de habilidades para el aprendizaje autónomo, cuenta con validez oficial en todo el país y representa una alternativa eficaz y versátil para quienes desean superarse académicamente sin descuidar otras responsabilidades. Para mayor información se puede consultar en: www.cobaq.edu.mx