Impulsa Alma Mireya González el talento deportivo de la niñez y juventud de Quiroga

Impulsa Alma Mireya González el talento deportivo de la niñez y juventud de Quiroga
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 20:16:59
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Quiroga, Michoacán, a 4 de marzo de 2026.– Con el firme compromiso de fortalecer el desarrollo integral de la niñez y juventud, el Gobierno Municipal de Quiroga reconoció a estudiantes destacados por su participación en el evento regional deportivo estudiantil, así como a jóvenes atletas que representarán al municipio en la próxima fase estatal.

La presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, felicitó a las y los alumnos de la Escuela Primaria “Dr. Nicolás León” por su esfuerzo, disciplina y compromiso, cualidades que, dijo, son ejemplo para toda la comunidad educativa y orgullo para Quiroga.

De igual forma, se brindó un reconocimiento especial a las y los jóvenes de atletismo que en próximos días competirán en la etapa estatal, representando con orgullo al municipio y demostrando que el talento quiroguense trasciende fronteras.

Como parte de estas acciones, se realizó la entrega de equipo deportivo con el objetivo de fortalecer sus entrenamientos y seguir impulsando su preparación, generando mejores condiciones para que continúen desarrollando sus habilidades.

Estas acciones fueron realizadas por el regidor José Juan Landa, con el impulso y respaldo de la presidenta municipal, quien ha reiterado que el deporte es una herramienta fundamental para fomentar valores, disciplina y trabajo en equipo entre la niñez y juventud.

Es así que se reiteró el compromiso de la administración municipal de seguir promoviendo espacios y apoyos que motiven a las nuevas generaciones a alcanzar sus metas y representar dignamente a su municipio.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Huetamo, Michoacán: Fallece motociclista en accidente vehicular
Alumno del CECyTE resulta gravemente herido tras ataque armado en Apaseo el Alto, Guanajuato
Ciclista pierde la vida al ser arrollado en la Segunda Fracción de Crespo en Celaya, Guanajuato
Caen 2 mujeres presuntamente vinculadas a organización criminal de Tabasco; les aseguran arsenal y autos
Más información de la categoria
Cuando no hay claridad, lo responsable es no acompañar: Juan Carlos Barragán
Diputada denuncia venta de inmuebles estatales con "nombres y apellidos" ocultos
Procesión del Silencio de Morelia celebrará 50 años como una de las mejores del país
Grupo delincuencial jalisciense habría ayudado a Silvano a escapar de México: fiscal de Michoacán
Comentarios