Impulsa Alma Mireya González el talento deportivo de la niñez y juventud de Quiroga

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 20:16:59

Quiroga, Michoacán, a 4 de marzo de 2026.– Con el firme compromiso de fortalecer el desarrollo integral de la niñez y juventud, el Gobierno Municipal de Quiroga reconoció a estudiantes destacados por su participación en el evento regional deportivo estudiantil, así como a jóvenes atletas que representarán al municipio en la próxima fase estatal.

La presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, felicitó a las y los alumnos de la Escuela Primaria “Dr. Nicolás León” por su esfuerzo, disciplina y compromiso, cualidades que, dijo, son ejemplo para toda la comunidad educativa y orgullo para Quiroga.

De igual forma, se brindó un reconocimiento especial a las y los jóvenes de atletismo que en próximos días competirán en la etapa estatal, representando con orgullo al municipio y demostrando que el talento quiroguense trasciende fronteras.

Como parte de estas acciones, se realizó la entrega de equipo deportivo con el objetivo de fortalecer sus entrenamientos y seguir impulsando su preparación, generando mejores condiciones para que continúen desarrollando sus habilidades.

Estas acciones fueron realizadas por el regidor José Juan Landa, con el impulso y respaldo de la presidenta municipal, quien ha reiterado que el deporte es una herramienta fundamental para fomentar valores, disciplina y trabajo en equipo entre la niñez y juventud.

Es así que se reiteró el compromiso de la administración municipal de seguir promoviendo espacios y apoyos que motiven a las nuevas generaciones a alcanzar sus metas y representar dignamente a su municipio.