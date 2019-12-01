Honran el legado de nueve profesores ilustres de Ingeniería Civil de Jalisco

Guadalajara, Jalisco, 29 de noviembre de 2025.- La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), a través de la Asociación de Egresados, rindió un emotivo homenaje a nueve profesores de la carrera de Ingeniería Civil que, con su entrega, sabiduría y compromiso, dejaron una huella imborrable en la formación de cientos de profesionistas tecolotes.

Durante su intervención, el Ing. César Delgadillo Álvarez, Presidente del Capítulo Académico UAG Alumni Ing. Civil, destacó la importancia de recordar a quienes dedicaron su vida a la enseñanza, impulsando con su ejemplo el crecimiento humano y profesional de generaciones enteras.

“Hoy convoca la memoria, el respeto y la gratitud hacia aquellos profesores que con su visión y compromiso marcaron a tantos. Su ejemplo permanece como inspiración y guía para quienes decidimos seguir sus pasos”, expresó.

Asimismo, el Ing. Delgadillo Álvarez resaltó que este acto busca institucionalizar el reconocimiento para que, año con año, se celebre a los docentes que han contribuido al desarrollo de la facultad y al fortalecimiento de los valores tecolotes.



Palabras que evocaron gratitud y orgullo

Uno de los momentos más emotivos fue el mensaje de la Dra. Araceli Soto Ramírez, hija del Ing. Eduardo Soto Rizo, quien habló en nombre de los familiares homenajeados.

“Mi padre siempre decía que ser ingeniero no solo era una profesión, sino una forma de vida. En esta universidad aprendió que la ingeniería va más allá de los cálculos, porque también se trata de construir con ética, compasión y sentido humano”, expresó.

Además, agradeció a la universidad y a la facultad por mantener viva la memoria de sus seres queridos, destacando que este homenaje reconoce no solo su trayectoria profesional, sino la calidad humana que compartieron con cada generación de alumnos.



Los homenajeados que marcaron historia

Durante la ceremonia, se presentaron las imágenes y semblanzas de cada uno de los profesores reconocidos, cuyos familiares recibieron el reconocimiento póstumo en su nombre:

Ing. Alfredo Dávila Camacho – Recibió su nieto, Ing. Bruno Dávila Assad.

Ing. Carlos Trujillo del Río – Recibió su viuda, Sra. Elvira Rosales Hernández.

Ing. Eduardo Soto Rizo – Recibió su hija, Dra. Araceli Soto Ramírez.

Ing. José Salcedo Zúñiga – Recibió su hijo, Ing. José Alejandro Salcedo Becerra.

Ing. Juan Ruvalcaba Íñiguez – Recibió su viuda, Sra. Gloria Eugenia Ruiz Ibargüen.

Ing. Pascual Aranda González – Recibió su viuda, Sra. María Enriqueta Márquez Muñoz.

Ing. Ramón Escutia Marín – Recibió su viuda, Sra. Martha Escutia Hernández.

Ing. Ramón Ponce Serna – Recibió su viuda, Sra. Yolanda Nuño Torres.

Ing. Toribio Valle Pérez – Recibió su hijo, Dr. Mario Valle Carmona.



Una tradición que perdurará

La ceremonia marcó el inicio de una nueva tradición dentro de la Universidad, reconocer cada año a quienes dieron parte de su vida a la formación de ingenieros comprometidos con la sociedad.

Con un ambiente de respeto, gratitud y orgullo tecolote, la UAG reafirmó su compromiso de mantener viva la memoria de quienes hicieron de la enseñanza un legado eterno.