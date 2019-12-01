Histórico crecimiento de matrícula en Idiomas durante la gestión de Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 25 de agosto de 2025.- Durante la gestión de la rectora Yarabí Ávila González, la Coordinación del Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) ha tenido un crecimiento histórico en su matrícula.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría Académica se registró un incremento de mil 638 alumnos de nuevo ingreso en el Ciclo Escolar 2024-2025 a dos 839 alumnos en el periodo 2025-2026, lo que representa un crecimiento superior al 86 por ciento, consolidando a dicha área académica entre las de mayor demanda dentro de la institución.

La rectora Yarabí Ávila comentó que el Departamento de Idiomas ha diversificado su oferta educativa llegando a más sectores brindando una formación de calidad, “sabemos lo importante que es para nuestras y nuestros alumnos el aprender otro idioma en un mundo globalizado, porque es una herramienta que les da esa ventaja competitiva y que les abre nuevas oportunidades”.

Este crecimiento refleja el compromiso de la UMSNH con la formación integral y con la preparación de sus estudiantes, ya que el dominio de lenguas extranjeras es un requisito indispensable para la movilidad académica, la empleabilidad y el fortalecimiento de las competencias profesionales.

Con este logro, el Departamento de Idiomas se convierte en un pilar estratégico en la ruta de internacionalización de la Máxima Casa de Estudios, garantizando que más alumnas y alumnos cuenten con las herramientas lingüísticas necesarias para participar en programas académicos en el extranjero, acceder a literatura científica internacional, establecer redes profesionales de colaboración y facilitar su tránsito hacia la vida laboral.