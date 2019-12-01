Hay motivación y unidad en la plantilla del Atlético Morelia-UMSNH femenil

Morelia, Michoacán, a 16 de abril de 2026.- Lograr los objetivos trazados en su primera campaña en la Liga de Tercera División Profesional (TDP) ha llenado de motivación y unión a la plantilla del Atlético Morelia-UMSNH Femenil, que ya se alista para su serie de octavos de final ante Bombarderos de Tecámac.

"Nos sentimos muy motivadas, ya que es un paso más a nuestro objetivo, queremos seguir dando lo mejor de nosotras, sabemos que cada vez se está haciendo más difícil, pero a seguirle echando ganas, sabemos de lo que estamos hechas", compartió la mediocampista Naomi Rodríguez.

La nicolaita destacó la dificultad de su rival en octavos, pero confía en el trabajo que se ha realizado a lo largo de la temporada bajo la dirección técnica de Francisco Farfán, además de que ve como una ventaja cerrar en casa.

"Sabemos que es un equipo difícil, como todos, pero también sabemos que si queremos ser campeonas tenemos que ganarle al que se nos ponga enfrente, entonces vamos muy motivadas y creo que es muy bueno el hecho de cerrar en nuestra casa, ya que podemos dar lo mejor y hacer sentir nuestra localía", compartió.

Por su parte, la portera Joseline Alvarado ve unión en el grupo tras superar la ronda anterior de la liguilla y también ve de manera positiva que el segundo partido sea en el Estadio Universitario Hidalgo.

"Estamos muy unidas, más que en otros partidos, se vio en la cancha, cómo festejamos los goles como equipo y nos vemos muy bien para llegar a ser campeonas. Veo que nos conviene cerrar en casa porque si llegamos a estar perdiendo, que espero no pase, lo podemos remontar en nuestra cancha".

Cabe recordar que el juego de ida se llevará a cabo este sábado 18 de abril a las 10:00 en Deportivo Sierra Hermosa del Estado de México y la vuelta será el 25 de abril a las 11:00 horas en el Estadio Universitario de la capital michoacana.