Hasta seis mil millones de pesos, inversión en becas educativas en Michoacán: Gaby Molina

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 14:07:51

Morelia, Michoacán, a 06 de abril del 2026.- La secretaria de Educación en Michoacán, Gabriela Molina Aguilar, anunció la inversión cercana a los seis mil millones de pesos destinada a diversos programas de becas para el ejercicio 2026; este presupuesto beneficiará a un padrón de 791 mil 374 beneficiarios, abarcando desde la educación básica hasta el nivel superior, con el objetivo de garantizar la permanencia en las aulas.

En conferencia de prensa, la funcionaria estatal detalló que la beca "Rita Cetina" para educación básica suma más de 590 mil registros entre continuidad, secundaria y nuevas incorporaciones en primaria. La beca "Benito Juárez" (media superior) y "Gertrudis Bocanegra" (superior) mantienen un apoyo de 1,900 pesos bimestrales, mientras que "Jóvenes Escribiendo el Futuro" entrega cinco mil 800 pesos bimestrales.

En cuanto a la logística de pago, pidió a los padres de familia estar atentos, pues el pago se realiza mediante orden alfabético.

Gaby Molina recalcó que estos programas, contemplados en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, permiten a las infancias, adolescentes y jóvenes estudiantes continuar en las aulas, además de un incremento en la matrícula de los distintos niveles educativos.