Gobierno de Alfonso Martínez fortalece la educación en Morelia

Gobierno de Alfonso Martínez fortalece la educación en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 13:58:00
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 12 de enero de 2026.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, participó en el evento encabezado por el Gobernador del Estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, para inaugurar la Secundaria Técnica No. 168 “Ifigenia Martínez”, ubicada en el fraccionamiento Villas del Pedregal, obra que fortalece la infraestructura educativa y responde a una sentida demanda de las familias de la zona.

Durante su mensaje, el alcalde reconoció la coordinación entre el municipio y el estado, “esto es muestra de cómo, con trabajo coordinado, se pueden lograr muchas cosas en beneficio de la ciudadanía”, destacó.

El presidente municipal subrayó que esta escuela fue posible gracias a la donación del predio por parte del Ayuntamiento de Morelia, luego de que, hace un par de años, madres y padres de familia solicitaran apoyo ante la falta de un espacio adecuado, ya que las y los estudiantes tomaban clases en distintas viviendas. 

Recordó que el 11 de agosto de 2023, el Cabildo aprobó la donación de un terreno de 10 mil 045.10 metros cuadrados, donde hoy se levanta esta secundaria, además de una superficie adicional destinada para la construcción de un jardín de niños.

Martínez Alcázar también reconoció las obras realizadas al Poniente de Morelia que contribuyen a la seguridad vial, así como la intervención de la glorieta principal del fraccionamiento, acciones que mejoran la movilidad y la calidad de vida de las y los habitantes del municipio.

Finalmente, resaltó que con la apertura de esta secundaria se consolida la zona escolar de Villas del Pedregal, beneficiando a niñas, niños y jóvenes que ahora cuentan con una institución cercana, evitando traslados largos y reduciendo tiempos de traslado para continuar sus estudios.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan restos de nueve personas en fosas clandestinas en Mexicali, Baja California
Protesta por desaparecidos en Buenavista termina en hallazgo de 6 cuerpos y desata bloqueos e incendios en Tierra Caliente de Michoacán 
Choque sobre la Matamoros-Reynosa deja al menos 4 muertos; hay un menor entre ellos
Muere mujer al caer del séptimo piso en hotel de Ixtapa
Más información de la categoria
Protesta por desaparecidos en Buenavista termina en hallazgo de 6 cuerpos y desata bloqueos e incendios en Tierra Caliente de Michoacán 
Muere mujer al caer del séptimo piso en hotel de Ixtapa
Hallan seis cuerpos en Apatzingán, Michoacán; todos tenían impactos de bala
Defensa de Alejandro “N” pedirá proceso abreviado para el periodista; está acusado de violación
Comentarios