Gobierno de Alfonso Martínez fortalece la educación en Morelia

Morelia, Michoacán; 12 de enero de 2026.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, participó en el evento encabezado por el Gobernador del Estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, para inaugurar la Secundaria Técnica No. 168 “Ifigenia Martínez”, ubicada en el fraccionamiento Villas del Pedregal, obra que fortalece la infraestructura educativa y responde a una sentida demanda de las familias de la zona.

Durante su mensaje, el alcalde reconoció la coordinación entre el municipio y el estado, “esto es muestra de cómo, con trabajo coordinado, se pueden lograr muchas cosas en beneficio de la ciudadanía”, destacó.

El presidente municipal subrayó que esta escuela fue posible gracias a la donación del predio por parte del Ayuntamiento de Morelia, luego de que, hace un par de años, madres y padres de familia solicitaran apoyo ante la falta de un espacio adecuado, ya que las y los estudiantes tomaban clases en distintas viviendas.

Recordó que el 11 de agosto de 2023, el Cabildo aprobó la donación de un terreno de 10 mil 045.10 metros cuadrados, donde hoy se levanta esta secundaria, además de una superficie adicional destinada para la construcción de un jardín de niños.

Martínez Alcázar también reconoció las obras realizadas al Poniente de Morelia que contribuyen a la seguridad vial, así como la intervención de la glorieta principal del fraccionamiento, acciones que mejoran la movilidad y la calidad de vida de las y los habitantes del municipio.

Finalmente, resaltó que con la apertura de esta secundaria se consolida la zona escolar de Villas del Pedregal, beneficiando a niñas, niños y jóvenes que ahora cuentan con una institución cercana, evitando traslados largos y reduciendo tiempos de traslado para continuar sus estudios.