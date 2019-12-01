Ganan estudiantes UTC concurso de programación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 14:01:55

Corregidora, Querétaro, 23 de marzo del 2026.- Un grupo de estudiantes de Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digitial de la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC) obtuvieron el primer lugar en el concurso de Programación Básica durante el 2do. Foro de Educación en Alta Tecnología y Cloud Computing.

Evento impulsado por la Secretaría de Educación en el Estado de Querétaro (SEDEQ), espacio para impulsar la innovación educativa a través de tecnologías avanzadas y servicios en la nube.

Durante el evento, el equipo conformado por Fátima Trejo Zarazua, Héctor Alejandro Xolocotzi Girón, José Emiliano Gutiérrez Méndez y César de Jésus Moreno Colchado, resultó ganador del primero lugar del Torneo de Programación Básica, donde pusieron a prueba su creatividad y sus habilidades en la creación de soluciones de software, mediante la aplicación del pensamiento matemático y la formulación computacional.