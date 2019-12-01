Gaby Molina resuelve caso de escuela de Tzintzuntzan

Michoacán, Tzintzuntzan, a 4 de diciembre 2025.- La titular de la Secretaría de Educación del Estado, Gaby Molina, escuchó directamente a un grupo de madres de familia preocupadas por la falta de un docente en una escuela del municipio de Tzintzuntzan. Durante la reunión, la funcionaria atendió puntualmente el caso y asumió el compromiso de realizar una visita personal al plantel educativo para constatar la situación y fortalecer los lazos con la comunidad escolar.

En un ejercicio de transparencia y colaboración, Gaby Molina explicó a las madres de familia el sistema de información interna que utiliza la dependencia. Este sistema es actualizado por directivos y supervisores escolares y permite mantener cifras precisas y actualizadas sobre la matrícula de alumnos y la plantilla de docentes en toda la entidad. Con esta acción, se busca que la información oficial sea clara y accesible.

Asimismo, la funcionaria escuchó con atención las inquietudes y el sentir de las madres, quienes manifestaron su preocupación por que sus hijas e hijos tengan a todos sus profesores. Como respuesta, la secretaria de Educación solicitó el apoyo de las asistentes para que funjan como voceras en sus comunidades; el objetivo es motivar a otros padres y madres a reportar por los canales oficiales cualquier inasistencia prolongada de maestros en sus planteles.

Respecto al caso específico de Tzintzuntzan, la autoridad educativa afirmó que la próxima semana llegará un maestro a la escuela. Dicho docente recibirá una clave temporal para cubrir la ausencia generada por la jubilación de un profesor. Esta medida busca garantizar de inmediato la continuidad pedagógica de los alumnos, un pilar fundamental en la educación orientada a la comunidad.

La dependencia educativa indicó que, aunque el maestro interino comenzará a trabajar la próxima semana, el proceso administrativo para la incorporación formal del docente sustituto se completará durante el siguiente ciclo escolar. De esta manera, se asegura la solución definitiva y permanente para cubrir la vacante generada por el proceso de jubilación en el plantel.