Gaby Molina impulsa escuelas como espacios de promoción de salud con el IMSS

Morelia, Michoacán, 14 de abril de 2026.- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, y la secretaria de Educación del estado, Gaby Molina, informaron que más de 9.3 millones de niñas y niños en México han sido evaluados en materia de salud como parte de la estrategia “Vive saludable, vive feliz”, de los cuales alrededor de 400 mil corresponden a Michoacán.

Gaby Molina destacó que, como parte de las Jornadas de Salud Escolar, se hacen asambleas informativas con la participación de madres, padres de familia y personas tutoras, quienes otorgaron su consentimiento para la valoración de peso y talla, agudeza visual, salud bucal y pláticas de promoción de estilos de vida saludables de sus hijas e hijos.

​"Ver a nuestras escuelas transformarse en espacios donde la salud y el aprendizaje caminan de la mano nos llena de esperanza; cada revisión médica y cada par de lentes entregados representan el compromiso compartido de cuidar el presente de nuestras niñas y niños, para que crezcan en entornos seguros, sanos y rodeados de una comunidad que vela por su bienestar integral", señaló la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE).

Ambos funcionarios explicaron que la estrategia, busca convertir a las escuelas primarias públicas en territorios de promoción de la salud, mediante brigadas de enfermeras y enfermeros que realizan revisiones de peso, talla, agudeza visual y salud dental a estudiantes de primero a sexto grado. Con estas evaluaciones se pueden detectar padecimientos como obesidad, desnutrición o problemas de la vista, además de ofrecer lentes gratuitos y canalización a servicios médicos.

En Palacio de Gobierno de Michoacán, luego de la bienvenida a 407 nuevos médicos al IMSS ante autoridades estatales y el gobernador Alfredo Ramirez Bedolla, Zoé Robledo y la secretaria de Educación en Michoacán explicaron que las y los padres de familia podrán conocer la boleta de salud de sus hijas e hijos, un documento confidencial que incluye recomendaciones médicas y referencias para recibir atención en unidades de medicina familiar o servicios dentales.

Zoé Robledo, junto con Gaby Molina, reiteró el compromiso de alcanzar el 100 por ciento de las escuelas primarias visitadas antes de que concluya el ciclo escolar, fortaleciendo la prevención y el cuidado de la salud infantil en todo el país; al tiempo que recordó la edificación del nuevo Hospital del IMSS en Villas del Pedregal, que contará con 260 camas, nueve quirófanos y 54 especialidades médicas, que incluye: Cardiología, Oncología, Nefrología, Ginecología, Cirugía Pediátrica, Neumología y Traumatología.