Gabriela Molina fortalece agenda educativa con los 113 municipios

Morelia, Michoacán, 24 de septiembre de 2025.- Con la clara visión municipalista del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y con el fin de articular esfuerzos para fortalecer el derecho a la educación en Michoacán, la secretaria de Educación, Gabriela Molina, se reunió con alcaldes y autoridades de los 113 municipios.

La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) refrendó el compromiso de trabajar en unidad para la aplicación de programas federales y estatales como la entrega de calzado escolar, pintura para las escuelas, En Michoacán Se Lee y obras para escuelas, así como la Beca Rita Cetina y la estrategia Vida Saludable.

"La unidad es el valor fundamental que nos permitirá dar resultados. Solo trabajando de la mano, con objetivos claros y voluntad compartida, lograremos atender los retos que enfrenta nuestro estado y transformar la vida de niñas, niños, jóvenes y docentes que confían en nuestras instituciones", afirmó Gabriela Molina.

Ese trabajo conjunto, dijo, es el que ha permitido invertir casi 2 mil millones de pesos en obra educativa para todas las regiones, así como llevar tenis a los más de 200 mil jóvenes de secundaria en cada ciclo escolar, además de ser el estado que más redujo el rezago educativo, con 3.2 por ciento, es decir, casi 160 mil estudiantes terminaron algún nivel de estudios.

Con estos esfuerzos articulados, la secretaria de Educación y los municipios demuestran que la colaboración es la vía para consolidar un futuro más justo e inclusivo para la comunidad educativa de Michoacán, fortaleciendo el desarrollo integral de las y los estudiantes y el papel de sus docentes.