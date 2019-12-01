Fortalecen estudiantes de la UPSRJ conocimientos en el Alamo College de Texas

Fortalecen estudiantes de la UPSRJ conocimientos en el Alamo College de Texas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 22:00:09
Querétaro, Querétaro, 24 de octubre del 2025.- Iris Martínez Martínez y Andrea Cornejo León, estudiantes de la Licenciatura en Terapia Física, de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ), realizaron movilidad académica internacional para asistir al curso “Emprendimiento, diseño creativo e innovación”, en el Alamo College, de San Antonio, Texas, en Estados Unidos de América.

Con los conocimientos adquiridos en innovación, ciencia y tecnología, las alumnas de la UPSRJ fortalecen sus habilidades para su desarrollo profesional.

Durante su estadía, también asistieron a un encuentro de negocios con emprendedores de la zona, y visitaron la empresa STAX, donde conociero proyectos de empresas de éxito.

Lo anterior con el objetivo de poder aplicarlos para tener la apertura de una clínica de Terapia Física como futuras emprendedoras.

