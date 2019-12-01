Fortalecen estudiantes de la UP Santa Rosa conocimientos en el Hospital Johns Hopkins

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 08:34:29

Querétaro, Querétaro, 10 de diciembre del 2025.- Pablo Iñaki Carneiro Reséndiz y Karla Itzia Sánchez Jáurez, alumnos de la Licenciatura en Terapia Física en la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UP Santa Rosa), cursan un programa intensivo de inmersión clínica para estudiantes en el Hospital Johns Hopkins en Estado Unidos de América (EE. UU.), con el objetivo de fortalecer conocimientos en rehabilitación, esto como parte del programa Beca Embajadores del Gobierno del Estado de Querétaro, a través de la Secretaría de Educación (SEDEQ).

Como parte del proyecto, además de conocer el área de rehabilitación del nosocomio y el desarrollo de los tratamientos de fisioterapia y las clínicas especializadas, las y los estudiantes colaboran con procesos administrativos e iniciativas de investigación.

Así como participan en reuniones con equipos multidisciplinarios, asisten a laboratorios de habilidades presenciales para adquirir conocimientos sobre la atención basada en la evidencia y las habilidades psicomotoras para mejorar la atención clínica.

En este sentido tendrán dos ciclos de Fisioterapia: Conceptos actuales en fisioterapia ortopédica: afecciones musculoesqueléticas del cuarto superior y de Conceptos actuales en medicina deportiva: lesiones del cuarto inferior.