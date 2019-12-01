Fortalecen docentes de USEBEQ comunidades de aprendizaje en escuelas

Querétaro, Querétaro, 27 de marzo del 2026.- Con el propósito de consolidar a las escuelas como comunidades de aprendizaje, comprometidas con la mejora continua, 15 mil docentes de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), participaron en la sexta sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE).

La coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, subrayó que cada sesión del CTE es una oportunidad para que las y los docentes fortalezcan su liderazgo compartido y construyan soluciones colectivas. Añadió que el acompañamiento de directivos y supervisores es clave para que las escuelas avancen en la mejora continua y se conviertan en espacios donde el aprendizaje y la innovación se vivan día a día.

“El Consejo Técnico es un espacio que permite a las y los docentes construir acuerdos colectivos, además de fortalecer la corresponsabilidad y el liderazgo compartido, elementos fundamentales para avanzar en la mejora de los aprendizajes y en la formación integral de nuestras niñas, niños y adolescentes”, apuntó.

Durante la jornada previa al receso, las y los profesores abordaron temas relacionados con la planeación didáctica, vida saludable, integración curricular y la educación multigrado. De esta manera, se reafirma el compromiso del magisterio queretano con la innovación, la inclusión y la mejora continua de la educación básica.

Además, los colectivos docentes compartieron experiencias de acompañamiento pedagógico que enriquecen la función supervisora y directiva, a fin de consolidar un aprendizaje entre pares y la construcción de acuerdos, que impulse la innovación y la transformación educativa en las comunidades escolares.