Fortalece Universidad Tecnológica de Corregidora vinculación con bachilleratos

Corregidora, Querétaro, 26 de marzo del 2026.- El rector de la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC), Alberto Lugo Ledesma, presentó el programa “Vive la UTC”, evento donde participaron las y los representantes y directivos de distintos planteles de bachillerato, con el propósito de fortalecer la vinculación académica y las alianzas de colaboración que contribuyan a fomentar la formación universitaria de las y los jóvenes egresados de nivel Medio Superior.

Durante su mensaje, señaló que esta iniciativa busca que ningún joven se quede sin opciones de estudios, y concientizar sobre la importancia que tiene en su desarrollo personal y profesional el contar con una carrera universitaria, especialmente en un estado como Querétaro, que se consolida por su capacidad de inversión, innovación tecnológica y especialización en distintos sectores de la industria.

“El objetivo es detonar el desarrollo económico y social de la zona, y por ello es muy importante para la UTC la vinculación con la Media Superior, ya que la participación conjunta y coordinada nos permitirá lograr mayores índices de permanencia y conclusión exitosa de los estudios, tanto de bachillerato como de nivel superior”, puntualizó.

Se dio a conocer que, gracias a los cambios del nuevo modelo educativo del sistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (UTyP), se ha derivado en un modelo flexible y eficiente que ofrece una formación profesional integral en menor tiempo, con opciones de certificación técnica, licenciatura e ingeniería, que pondera el desarrollo científico y tecnológico del país.

Al evento asistieron representantes de planteles de distintos subsistemas como el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro (CECyTEQ); Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP Querétaro), Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) y Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ).