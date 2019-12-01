Fortalece Mauricio Kuri identidad queretana en estudiantes de educación básica

Querétaro, Querétaro, 10 de febrero del 2026.- Con el propósito de difundir las raíces queretanas a través de la lectura, el gobernador, Mauricio Kuri González, encabezó la entrega estatal del paquete de libros “Defensores de Querétaro”, que en su segunda edición es replicada de manera simultánea en 150 primarias de los 18 municipios; además por primera vez también se distribuirán en 260 escuelas primarias particulares.

Durante el acto, celebrado en la primaria Anexa a la Normal del Estado, Kuri González participó en el arranque de esta iniciativa que, durante el ciclo escolar 2025-2026 contempla beneficiar a 197 mil 525 alumnas y alumnos de educación primaria general, indígena y especial, con el afán de fomentar la equidad educativa y cultural, el buen desempeño académico y la cohesión social.

Tras enfatizar que desde la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado se impulsa la formación integral de más de 350 mil niñas, niños y adolescentes, la coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, detalló que las y los alumnos recibirán un compendio de libros que consta de 12 títulos, cada uno con una historia única y diferente.

“Está aquí el Gobernador porque les va a hacer un regalo a todos los niños de las escuelas primarias públicas. Tenemos mil 90 primarias públicas en el estado y hoy el Gobernador les va a regalar la segunda edición de los libros Defensores de Querétaro (…) Estos libros Defensores de Querétaro van a ser para todos nuestros niños. Quiero decirles a los papás que es una manera de fomentar los valores en Querétaro, es una manera de amar el lugar donde vivimos”, puntualizó.

Para este ejercicio de fortalecimiento de la identidad entre la comunidad estudiantil, Quintanar Mejía resaltó que tienen proyectada una distribución final de dos millones 370 mil ejemplares, beneficiando a mil 90 escuelas primarias de educación básica.

“Vamos a convertirnos en defensores de Querétaro. Una persona que es defensor o defensora no necesita estar peleando, necesita dialogar, necesita cuidar, necesita proteger, porque tiene que hacerlo, porque ahí es el lugar donde vive (…). Esta es una manera de entrar a través, de manera lúdica, de manera también, por un cuento, con nuestros niños, se convierte también en una herramienta de los maestros, pero no solo es el fomentar la lectura, es el enseñarlos a ellos a cuidarse, a cuidar su cuerpo, a respetarse, a cuidarse de los demás”, subrayó.

Ante la comunidad estudiantil, hizo hincapié en que estos materiales didácticos tienen como objetivo fomentar en las alumnas y alumnos la lectura, promoviendo la preservación y el enriquecimiento del patrimonio artístico, histórico y cultural del estado de Querétaro, logrando así identidad con la cultura y las tradiciones, al tiempo que se impulsa la formación integral de las niñas, niños y adolescentes.

Entre los títulos que forman parte de esta colección de libros las y los estudiantes pueden encontrar: “Conín: Así se fundó Querétaro”, “En la Zona Arqueológica y Museo de Sitio El Cerrito”, “El Camino Real de Tierra Adentro”, La Importancia del agua”, “Cuidan a los animales”, “Viajan a Jalpan”, los cuales también pueden ser consultados desde la página https://defensoresdequeretaro.mx/ en su edición digital.