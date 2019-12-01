Formalizan UTC y Hospital San José colaboración en beneficio de estudiantes

Formalizan UTC y Hospital San José colaboración en beneficio de estudiantes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 17:52:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Corregidora, Querétaro, 11 de septiembre del 2025.- El rector de la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC), Alberto Lugo Ledesma, y el director general del Hospital San José, Manuel Borbolla García, firmaron un convenio de colaboración con el propósito de establecer una alianza estratégica que permita a las y los estudiantes de esta casa de estudios realizar procesos de estadías profesionales en áreas relacionadas a la carrera de Biotecnología, así como Tecnologías de la Información, Mantenimiento Industrial y Turismo.

Como testigos de esta firma participaron el jefe de Enseñanza e Investigación del Hospital San José, Armando Borbolla Ramos, y el director de Vinculación de la UTC, Julián Altube Viruega.

Quienes coincidieron en señalar que esta colaboración fortalecerá la preparación de los estudiantes al vincularlos con entornos reales de aprendizaje y abre nuevas oportunidades de formación profesional desde la formación académica de las y los jóvenes queretanos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan cadáver de mujer trans en Veracruz; presentaba visibles signos de violencia
Detienen en el AICM a presunto operador financiero de organización delictiva jalisciense
Anuncian operativo especial de seguridad en el Centro de Querétaro con motivo de las fiestas patrias
Vuelca camión repartidor de Gas LP en Morelia, Michoacán; nunca hubo riesgo a la población: PC
Más información de la categoria
Detienen en el AICM a presunto operador financiero de organización delictiva jalisciense
Israel declara que "no habrá Estado Palestino"; Netanyahu firma proyecto de colonización
Identifican a dos de las víctimas mortales de explosión de pipa en Iztapalapa
Aumenta a 6 cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa
Comentarios