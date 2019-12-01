Formalizan UTC y Hospital San José colaboración en beneficio de estudiantes

Corregidora, Querétaro, 11 de septiembre del 2025.- El rector de la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC), Alberto Lugo Ledesma, y el director general del Hospital San José, Manuel Borbolla García, firmaron un convenio de colaboración con el propósito de establecer una alianza estratégica que permita a las y los estudiantes de esta casa de estudios realizar procesos de estadías profesionales en áreas relacionadas a la carrera de Biotecnología, así como Tecnologías de la Información, Mantenimiento Industrial y Turismo.

Como testigos de esta firma participaron el jefe de Enseñanza e Investigación del Hospital San José, Armando Borbolla Ramos, y el director de Vinculación de la UTC, Julián Altube Viruega.

Quienes coincidieron en señalar que esta colaboración fortalecerá la preparación de los estudiantes al vincularlos con entornos reales de aprendizaje y abre nuevas oportunidades de formación profesional desde la formación académica de las y los jóvenes queretanos.