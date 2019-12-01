Forma parte de la primera generación del Programa de Especialidad en Derecho Animal de la UMSNH; único en América Latina

Morelia, Michoacán, a 11 de agosto de 2025.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) invita a la comunidad de Derecho y áreas afines a las Ciencias Sociales a formar parte de la primera generación del Programa de Especialidad en Derecho Animal, único en su tipo en América Latina.

El cual fue recientemente aprobado por el Consejo Universitario presidido por la rectora Yarabí Ávila González, y será impartido a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la casa de estudios en modalidad en línea con clases sincrónicas.

Dicho programa tiene como objetivo formar especialistas, académicas y académicos con un alto sentido crítico en el área del Derecho Animal, con técnicas y habilidades acordes al progreso y avance de esta disciplina emergente.

Podrán participar profesionistas que cuenten con título de Licenciatura en Derecho o áreas afines de las Ciencias Sociales, las Humanidades o cualquier disciplina que se vincule directamente con la relación humano-animal.

La recepción, revisión de documentos y registro de aspirantes al curso propedéutico ya se encuentra abierta y concluye el próximo 29 de agosto, las personas interesadas deberán entregar en forma digitalizada a través del correo electrónico esp.derecho.animal.fdcs@umich.mx, la siguiente documentación: título de licenciatura en Derecho o áreas afines de las Ciencias Sociales, certificado de estudios de licenciatura con promedio mínimo de 8, acta de nacimiento, CURP, identificación oficial, currículum académico, así como una fotografía reciente.

El inicio del curso propedéutico está programado para el 29 de septiembre, la publicación de los resultados del proceso de selección para el ingreso al curso será a partir de día 12 del mismo mes, en tanto que las actividades del primer trimestre del programa comienzan en el mes de marzo de 2026; para más detalles de la convocatoria ingresar a la página oficial de la Facultad de Derecho https://fdcs.umich.mx/