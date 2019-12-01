Fiscalía Michoacán capacita a estudiantes de Chilchota sobre Ley Olimpia y delitos cibérneticos

Zamora, Michoacán, 12 de febrero de 2026.– La Fiscalía General del Estado (FGE), mediante el Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM) con sede en Zamora, realizó una jornada de capacitación en el municipio de Chilchota enfocada en la prevención de la violencia digital y el uso responsable de las tecnologías.

La actividad se llevó a cabo en la Escuela Telesecundaria No. 106 de la comunidad de Ichán, tras una invitación del Concejo Comunal Purépecha. En el encuentro participaron 180 estudiantes de dicha telesecundaria y de la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas, acompañados por madres y padres de familia.

Durante la sesión se abordó el tema “Ley Olimpia y Delitos Cibernéticos”, donde se explicó el marco legal vigente y los riesgos asociados al uso inadecuado de redes sociales y plataformas digitales. La titular del CJIM Zamora, Maribel Alejandra Lara Vega, destacó la importancia de la prevención y subrayó que promover la inclusión también forma parte del acceso a la justicia.

Asimismo, la agente del Ministerio Público María Guadalupe Díaz Tapia y el perito traductor Adrián Jerónimo Íñiguez invitaron a la comunidad estudiantil a fortalecer el respeto y la sana convivencia tanto en el ámbito escolar como en el hogar.

Con este tipo de actividades, la Fiscalía estatal busca acercar servicios de orientación y procuración de justicia a comunidades educativas de la región Purépecha, reforzando la cultura de la legalidad y la prevención entre niñas, niños y adolescentes.