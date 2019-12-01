Firma Irene Quintanar convenio a favor del cuidado animal y medio ambiente

Querétaro, Querétaro, 23 de septiembre del 2025.- Con el objetivo de fortalecer la formación integral de niñas, niños y adolescentes, al incorporar el cuidado del medio ambiente y el respeto hacia los animales como ejes estratégicos en sus proyectos escolares, la coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía y el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, realizaron la firma del convenio “Huellas Educativas”.

En el evento, Irene Quintanar Mejía, subrayó que el Plan Estratégico de USEBEQ para el ciclo escolar 2025–2026 contempla no sólo aspectos académicos y de alfabetización, sino también acciones que promueven una educación con sentido ético y ambiental.

“Todas las escuelas del estado las 2 mil 114 y en particular las 247 de San Juan del Río, trabajan en un proyecto de mejora que se revisa mes con mes en los Consejos Técnicos Escolares. Hoy, dos de sus ejes son el cuidado animal y el medio ambiente”, señaló.

La titular de USEBEQ reconoció que, aunque el municipio ya cuenta con una Secretaría y un Instituto del Cuidado de los Animales, lo verdaderamente relevante es que ahora se impulsa la prevención y la formación desde el entorno escolar.

Destacó que este convenio marca un precedente en el municipio de San Juan del Río siendo el primero de los 18 que no sólo atiende, sino forma y previene dando una visión integral y de un compromiso real con el respeto a los seres vivos.

Asimismo, agradeció el trabajo del equipo municipal de San Juan del Rio para consolidar esta iniciativa que nace desde lo local, pero que tiene el potencial para replicarse en todo el estado siendo este un referente en la implementación de políticas educativas que promueven el bienestar animal y el cuidado ambiental desde las aulas.