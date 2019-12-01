Firma ICATEQ convenio con la Asociación Mexicana de Mecatrónica

Firma ICATEQ convenio con la Asociación Mexicana de Mecatrónica
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 19:17:58
Querétaro, Querétaro, 24 de octubre del 2025.- Con la finalidad de establecer una colaboración académica, científica y cultural, el titular del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro (ICATEQ), Agustín Casillas Dorantes, y el presidente de la Asociación Mexicana de Mecatrónica (AMM), Jorge Enrique Orozco Ramírez, firmaron un convenio de colaboración para impulsar la investigación y desarrollo tecnológico en el campo de Mecatrónica y Electrónica a nivel nacional.

Algunas de las acciones principales son la creación de programas de educación continua como diplomados y talleres, y la vinculación con empresas pertenecientes a AMM para ofrecer los servicios de ICATEQ.

En la firma de convenio estuvieron presentes también el secretario de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero; y el fundador de la Asociación, José Emilia Vargas Soto.

