Finaliza Concurso de Talentos COBAQ 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 16:43:11

Querétaro, Querétaro, 24 de octubre del 2025.- Con el propósito de fomentar en las y los estudiantes la apreciación por el arte y la cultura, así como fortalecer su creatividad e imaginación, el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) llevó a cabo la etapa estatal de la Segunda Edición del Concurso Talentos COBAQ 2025.

En esta fase participaron 62 estudiantes, quienes demostraron sus habilidades en las categorías de canto, baile, expresiones teatrales e instrumentos musicales.

La competencia final se realizó en el Teatro de la Ciudad, con la asistencia de más de 800 personas provenientes de los 61 planteles del COBAQ.

Este evento fue el cierre de un proceso de selección que inició con las etapas regionales, en las que participaron 162 estudiantes de las cuatro regiones del Colegio.

El Concurso Talentos se consolida como un espacio formativo que impulsa la sensibilidad artística, la expresión creativa y el desarrollo integral de su comunidad estudiantil.