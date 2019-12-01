Finaliza Concurso de Talentos COBAQ 2025

Finaliza Concurso de Talentos COBAQ 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 16:43:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 24 de octubre del 2025.- Con el propósito de fomentar en las y los estudiantes la apreciación por el arte y la cultura, así como fortalecer su creatividad e imaginación, el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) llevó a cabo la etapa estatal de la Segunda Edición del Concurso Talentos COBAQ 2025.

En esta fase participaron 62 estudiantes, quienes demostraron sus habilidades en las categorías de canto, baile, expresiones teatrales e instrumentos musicales.

La competencia final se realizó en el Teatro de la Ciudad, con la asistencia de más de 800 personas provenientes de los 61 planteles del COBAQ.

Este evento fue el cierre de un proceso de selección que inició con las etapas regionales, en las que participaron 162 estudiantes de las cuatro regiones del Colegio.

El Concurso Talentos se consolida como un espacio formativo que impulsa la sensibilidad artística, la expresión creativa y el desarrollo integral de su comunidad estudiantil.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Juez penal de Uruapan emite sentencia en procedimiento abreviado de 12 años de prisión por robo y tentativa de homicidio
Joven convulsiona al volante y causa accidente en boulevard Bernardo Quintana de Querétaro
Llevan asesoría jurídica gratuita a internos en penal de Michoacán
Ultiman a tiros a un individuo en Jacona, Michoacán
Más información de la categoria
"Es vil lucrar con el dolor": Diputada Giulianna Bugarini critica el protagonismo político
Joven convulsiona al volante y causa accidente en boulevard Bernardo Quintana de Querétaro
Maravatío, territorio de crueldad animal: exigen a la Fiscalía detener la impunidad
Supervisa Bedolla ampliación de av. Amalia Solórzano de Morelia; registra avance del 65%
Comentarios