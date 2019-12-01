FGE Michoacán capacita sobre cultura de protección de datos personales a estudiantes de Morelia, Michoacán 

FGE Michoacán capacita sobre cultura de protección de datos personales a estudiantes de Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 13:35:04
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Morelia, Michoacán, 17 de marzo del 2026.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de la prevención y la seguridad digital entre la comunidad estudiantil, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Dirección de Policía Cibernética, impartió la ponencia denominada “Uso seguro de redes sociales” en la Secundaria Federal número 5 “Héroes de Chapultepec”, en Morelia.

Sobre el particular se informó que dicha actividad fue dirigida a 120 alumnas y alumnos, así como a 6 docentes del citado plantel educativo, con el objetivo de generar conciencia sobre los riesgos asociados al uso inadecuado de plataformas digitales.

Durante la ponencia, impartida por el Lic. Emilio Daniel Mercado Herrera, se desarrolló la temática relacionada con la importancia de proteger los datos personales, destacando cómo la información que se comparte en línea puede ser utilizada de manera indebida y representar riesgos para la seguridad e integridad de niñas, niños y adolescentes.

El expositor explicó que el uso responsable de las redes sociales y la correcta configuración de la privacidad en el ciberespacio son herramientas fundamentales para prevenir conductas que puedan derivar en delitos cibernéticos.

En ese sentido, exhortó a las y los estudiantes a adoptar medidas de seguridad en sus dispositivos y cuentas digitales, evitar compartir información sensible y reflexionar sobre el contenido que publican en internet.

Asimismo, invitó a rechazar cualquier forma de violencia en el entorno digital y a compartir en el ámbito familiar recomendaciones de ciberseguridad que contribuyan a un desarrollo sano y seguro en línea.

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