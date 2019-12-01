Festival Cempoalxóchitl 2025 reunirá a más de 800 estudiantes en la UTM

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 11:20:53
Morelia, Michoacán, 20 de octubre de 2025.- La Universidad Tecnológica de Morelia (UTM) se prepara para vivir una de sus tradiciones más emblemáticas: el Festival Cempoalxóchitl 2025, una celebración en la que participarán más de 800 estudiantes de la carrera de Gastronomía en torno a actividades gastronómicas, culturales y deportivas, inspiradas en las tradiciones del Día de Muertos.

Durante la semana del 27 al 31 de octubre, las y los estudiantes participarán en concursos como Pan de muerto, Cocina contemporánea de Noche de Muertos, Repostería creativa, Fotografía gastronómica, Coctelería y calaveritas literarias, además de actividades como el maratón de conocimientos gastronómicos, la Copa Cempoalxóchitl, una cata maridaje y el torneo de voleibol mixto.

El programa también incluye la exposición de un macroaltar y la pasarela de catrinas y catrines, donde los grupos de primer cuatrimestre rendirán homenaje a las y los estudiantes que han formado parte de la comunidad universitaria.

Con este festival, la UTM reafirma su compromiso con la preservación de las tradiciones michoacanas, la formación integral de sus estudiantes y la promoción del talento, la creatividad y la innovación que caracterizan al programa educativo de Gastronomía.

