Facultad de Odontología de la UMSNH, referente nacional en la formación de cirujanos dentistas: Secretario General

Morelia, Michoacán, a 10 de marzo de 2025.- “En este 72 aniversario, la rectora Yarabí Ávila González les envía un mensaje claro, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) reconoce su esfuerzo, valora su entrega y seguirá apoyando a la Facultad de Odontología para que continúe siendo un referente nacional en la formación de cirujanos dentistas”, señaló el secretario general, Javier Cervantes.

Ante la comunidad docente, administrativa y estudiantil, el funcionario precisó que a lo largo de siete décadas esta dependencia se ha consolidado como pilar fundamental de la casa de estudios, formando generaciones de egresadas y egresados que han llevado en alto el estandarte nicolaita. “Su historia es la historia de la constancia, la superación y el compromiso por la excelencia académica”.

La Facultad de Odontología, añadió, es un claro ejemplo de los valores que nos definen como nicolaítas, aquí se fomenta día con día el humanismo al formar excelentes profesionistas de la salud bucal sensibles al dolor y a las necesidades del prójimo, “se cultiva la responsabilidad al entender que su labor tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas, se honra con la ética al poner el conocimiento al servicio del bienestar y no de los intereses ajenos a la salud y se promueve el compromiso social al tender puentes con las comunidades más vulnerables para devolverles una sonrisa”.

Cervantes Rodríguez detalló que Michoacán y el país se enfrenta a grandes retos en materia de salud pública y la prevención y atención odontológica son eslabones críticos en esa cadena, “ustedes comunidad de Odontología son la respuesta universitaria a esa necesidad, con sus brigadas, sus clínicas de servicio social y la investigación que generan están contribuyendo de manera directa a cerrar las brechas de desigualdad en el acceso a la salud”.

Indicó que con cada sonrisa que devuelven, con cada dolor que alivian y a través de la educación en salud que promueven se fortalece el tejido social del Estado. “Los invito a seguir honrando con su trabajo diario el legado de quienes fundaron esta escuela, a seguir construyendo una facultad más fuerte, más incluyente y más apegada a las necesidades de nuestro tiempo, sigamos haciendo de la Universidad Michoacana con su ejemplo la casa que forje el alma y la salud de la nación”.

Por su parte, la directora de la Facultad de Odontología, Karina Fernández Chávez, indicó que hoy se celebran 72 años de historia de una dependencia que representa el esfuerzo, el compromiso académico y el servicio a la sociedad, así como a generaciones de docentes comprometidos con la enseñanza, a estudiantes llenos de aspiraciones y egresadas y egresados que han llevado el nombre de la facultad con orgullo. “Desde su fundación esta institución ha tenido una visión clara, formar profesionales de la salud bucal con excelencia académica, ética profesional y sensibilidad humana”.

Afirmó que este aniversario también representa mirar hacia el futuro, “a nosotros nos corresponde continuar fortaleciendo nuestros programas académicos, impulsar la investigación, la innovación y mantener siempre como prioridad la formación de cirujanos dentistas comprometidos con la salud bucal”.