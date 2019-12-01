Facultad de Arquitectura de la UMSNH en constante crecimiento; celebra su 48 aniversario

Morelia, Michoacán, 10 de noviembre de 2026.- Al conmemorar el 48 aniversario de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), con la representación de la rectora Yarabí Ávila González, la coordinadora de Planeación, Infraestructura y Fortalecimiento Universitario, Cindy Lara Gómez, destacó el importante crecimiento que ha tenido la dependencia en los últimos años.

En este marco, indicó que, hoy se celebran 48 años de historia, pero también de la formación académica y de la contribución que hace esta facultad a la sociedad, “Michoacán se está transformando con la participación de grandes egresados y egresadas nicolaitas, aquí también se forma el futuro de nuestro estado”.

La funcionaria precisó que en el año 2020 la dependencia tenía dos mil 100 estudiantes aproximadamente y en el 2025 alcanzó una matrícula de dos mil 785, lo que representa un incremento del 31 por ciento, “esta facultad ha crecido de manera increíble pero más allá de estas cifras, lo verdaderamente importante es lo que representa, que los jóvenes han elegido a esta Universidad, y que sus familias depositan la confianza en la formación académica que brinda y creo que ese es el compromiso más grande que tenemos “.

Compartió que como resultado de una encuesta institucional realizada a inicios del presente año y en la que participaron estudiantes y egresados de la Facultad de Arquitectura se encontró que el 96 por ciento de sus egresados se encuentran insertos en el mercado laboral, “este es un dato fantástico para ustedes porque quiere decir que sí hay trabajo afuera en el área que ustedes eligieron y que están estudiando, y otro dato también que me parece importante es que nueve de cada diez egresados de Arquitectura respondieron que volverían a elegir a la Universidad Michoacana”.

Lara Gómez apuntó que durante la administración de la rectora Yarabí Ávila, se han impulsado diferentes proyectos para recuperar espacios públicos, rehabilitación de edificios históricos, así como de infraestructura académica y deportiva como la alberca Olímpica, entre otros.

En su turno, la directora de la Facultad de Arquitectura, Cecilia Elías Copete, sostuvo que, hoy se cuenta con una escuela viva, con sede en diversos municipios del estado como Morelia, Uruapan y Zamora.

“Necesitamos permanecer en comunidad, el trabajo y las buenas relaciones deben ser el eje que nos guíe, dejando de lado los intereses personales en beneficio directo de nuestros estudiantes, vernos con empatía, escucharnos con respeto y reconocer el valor del otro es lo que sin duda alguna fortalecerá el rumbo de nuestra facultad”, expresó.

Tras agradecer a la rectora Yarabí Ávila por el apoyo y el acompañamiento que ha brindado la dependencia, invitó a todos a caminar juntos hacia el medio siglo de la facultad, con la frente en alto y el espíritu humanista que caracteriza a la Universidad Michoacana.

En su turno, el maestro José Martín Torres, destacó que detrás de cada generación de arquitectos y arquitectas existe un conjunto de docentes que ha dedicado buena parte de su vida a la enseñanza, al estudio, a la investigación y al ejercicio profesional, al tiempo que, agradeció a la rectora por voltear su mirada a aquellos profesores y profesoras que a pesar de tener décadas laborando, simplemente no tenían una materia definitiva que les diera certeza laboral, “es un acto de humanidad y de justicia, esos que se recuerdan con la memoria del corazón”, sostuvo.