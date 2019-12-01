Excelencia académica: el alma de la Universidad Michoacana; Yarabí Ávila rinde Tercer Informe de Actividades

Morelia, Michoacán, a 12 de enero de 2026.- En el marco del Tercer Informe de Actividades al frente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la rectora Yarabí Ávila González, destacó logros y cifras que apuntalan la excelencia académica que ofrece la Máxima Casa de Estudios y que la posicionan como una de las mejores universidades a nivel nacional.

Señaló que en el rubro de la academia, los números hablan por sí solos, “por ello, este informe no se limita solamente a mirar el pasado inmediato, sino a mirar al 2026 como un año de cierre fuerte, responsable y de gran proyección institucional, en el que no solamente se concluyen tareas, sino también en el que se dejan rutas claras, proyectos estructurados y compromisos firmes para dar esa continuidad a nuestra vida universitaria”, enfatizó.

Frente a consejeras y consejeros universitarios, integrantes del gabinete legal y ampliado, así como comunidad docente, administrativa y estudiantil, la rectora precisó que, el 95 por ciento de los programas educativos evaluables cuentan con una acreditación de calidad, lo que significa que el 99.98 por ciento de la matrícula de licenciatura cursa en carreras reconocidas por órganos de acreditación nacionales e internacionales.

Destacó además los más de 60 programas del Posgrado Nicolaita que tienen reconocimiento del Sistema Nacional de Posgrados, y agregó que, por primera vez en la historia de la UMSNH el Bachillerato Nicolaita se sometió a una autoevaluación integral, aunado a ello, la institución ha sido pionera a nivel nacional en aplicar los criterios del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES).

“Así es que tampoco le tenemos miedo a la evaluación, al contrario, la evaluación nos da ese espacio para podernos impulsar y saber qué es lo que tenemos que mejorar, la buscamos y la promovemos, porque sabemos que la excelencia solamente así se construye, con trabajo, con transparencia, con compromiso, con dedicación”.

Ávila compartió que por segunda ocasión, se hizo entrega del reconocimiento “Legado Nicolaita”, a docentes que han sido elegidos por su propia comunidad, no solamente por la labor que realizan, sino por el respeto y la cordialidad con la que se distingue su trabajo. De igual forma, comentó que después de siete años, se volvió a retomar la entrega del Grado de Doctora y Doctor Honoris Causa.