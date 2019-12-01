Evalúan competencias de docentes UT San Juan Unidad Jalpan, Querétaro

Jalpan, Querétaro, 26 de noviembre del 2025.- Con el propósito de asegurar la impartición de educación de calidad para las y los estudiantes de la zona serrana de Querétaro a través de la validación de sus competencias profesionales y pedagógicas, seis docentes de la carrera de Asesor Financiero Cooperativo, de la Unidad Académica Jalpan (UAJ), de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan).presentaron la evaluación en la competencia EC1253: “Asesoría y Promoción de Productos, Servicios y Soluciones Financieras en Instituciones de Crédito y Ahorro”.

Esta certificación valida que las y los docentes están capacitados para brindar asesoría financiera conforme a estándares nacionales de calidad, favoreciendo así una formación académica pertinente, actualizada y alineada a los requerimientos del sector productivo y cuenta con el respaldo del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

El cual promueve que los trabajadores, estudiantes, docentes y servidores públicos accedan a un certificado oficial que reconozca sus capacidades y experiencia laboral.