Evalúa la UAQ clases en línea por declaratoria de emergencia ante las lluvias atípicas
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 24 de Agosto de 2025 a las 22:31:32
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 24 de agosto de 2025.- La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) informó que cada una de sus unidades académicas y administrativas evaluará si es necesario suspender actividades presenciales y migrar a la modalidad en línea, tras la declaratoria de emergencia por las precipitaciones atípicas del 22 de agosto en el estado.

La medida busca reducir riesgos para estudiantes, docentes y personal administrativo durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025, de acuerdo con las recomendaciones de Protección Civil federal y estatal.

La UAQ señaló que mantiene monitoreo constante de las condiciones atmosféricas y comunicación permanente con autoridades de los tres niveles de gobierno. Además, reiteró su disposición de sumarse a las acciones necesarias para apoyar a la población si es requerido.

La institución llamó a la comunidad universitaria a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las indicaciones de las autoridades competentes.

“La UAQ reafirma su compromiso solidario con la seguridad y el bienestar de la sociedad queretana”, expresó la universidad en su comunicado del 24 de agosto.

