Estudiar en la UAG, gran experiencia que te formará para toda la vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 14:08:24

Guadalajara, Jalisco, 11 de agosto del 2025.- Estás a tiempo de comenzar tu vida universitaria en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG). Si no fuiste admitido en alguna institución pública, aun tienes la oportunidad de transformar tu futuro en una institución de excelencia académica, con visión global y un modelo formativo centrado en el estudiante.

Una institución con historia

Ser estudiante de la UAG significa acceder a una educación integral, con programas de vanguardia, espacios de aprendizaje modernos y una comunidad que impulsa tu crecimiento personal y profesional desde el primer día.

La UAG se destaca por ser la Primera Universidad Privada de México, la cual fue fundada en 1935.

Ahora, esta institución cuenta con 90 años de historia, lo que es sinónimo de excelencia académica e innovación.

La UAG se ha consolidado como una institución educativa de prestigio tanto en México como a nivel internacional. Está comprometida con brindar a sus estudiantes una formación integral que trascienda fronteras, transforme vidas y forme líderes con excelencia académica y valores.

La universidad cuenta con 35 acreditaciones nacionales y 3 internacionales que respaldan la calidad y competitividad de sus programas; además, tiene 140 mil egresados que hoy transforman sus entornos en distintas partes del mundo.

Vete a estudiar a todo el mundo

La UAG mantiene una alianza estratégica con la Arizona State University (ASU), cuyo objetivo es beneficiar a los estudiantes con oportunidades educativas internacionales.

Esta colaboración permite a los alumnos acceder a programas innovadores, recursos de vanguardia y experiencias multiculturales que enriquecen su desarrollo académico y profesional.

Student life, formación integral

Uno de los objetivos de la UAG es formar integralmente a sus estudiantes que les permita desarrollar habilidades y aptitudes en lo profesional, moral, físico y mental. Para esto, la institución cuenta con un atractivo programa de actividades deportivas, artísticas y culturales, de las cuales puedes formar parte como alumno de esta institución.

Actualmente contamos con más de 40 disciplinas, las cuales puedes desarrollar en las amplias las instalaciones deportivas y artísticas.

Algunas instalaciones deportivas que tiene la UAG son:

Estadio de futbol.

Estadio de béisbol

Estadio de futbol americano.

Estadio de softbol.

Canchas de futbol.

Canchas de voleibol.

Canchas de frontón.

Canchas de tenis.

Canchas de squash.

Alberca olímpica.

Gimnasio de pesas.

Canchas de squash.

Gimnasio de croosfit.

En cuanto a las actividades artísticas y culturales, la UAG cuenta con todo un edificio dedicado a las practicar actividades en cuatro grandes academias: Danza, Música, Artes Escénicas y Artes Visuales. Además, en la UAG contamos con agrupaciones representativas como:

Grupo Folclórico Tecoloxúchitl.

Mariachi Tecurui.

Grupo Versátil Versuag.

Orquesta de Cámara de la UAG.

Grupo de Animación y Baile.

Grupo de Teatro UAG.

¿Por qué elegir a la UAG?

Por qué la UAG tiene todo lo que necesitas para convertirte en un Líder innovador de clase mundial.

Con accesibilidad, calidad académica, espacios modernos y actividades que forman más allá del aula, puedes iniciar una vida universitaria con posibilidades reales de crecimiento nacional e internacional.